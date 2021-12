Le dollar baisse dans un marché indécis, la livre à la peine

Le dollar reculait jeudi dans un marché hésitant, à la veille de l'inflation aux Etats-Unis et face à un regain d'inquiétudes lié à la pandémie, tandis que la livre sterling peinait à se remettre de son plongeon de la veille.

Vers 10H10 GMT (11H10 à Paris), le billet vert cédait 0,19% face à la monnaie unique européenne, à 1,1321 dollar pour un euro.

L'euro effaçait ainsi une partie de ses gains de la séance précédente dans un marché qui peine à trouver une direction forte depuis le début du mois et l'émergence du nouveau variant de Covid-19.

"Cette dynamique montre que la prudence est de mise car l'effet que le variant Omicron va avoir n'est toujours pas clair", commente Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Les cambistes attendent par ailleurs vendredi le rapport CPI des prix à la consommation pour novembre aux Etats-Unis.

"Une inflation proche de 7% n'est pas exclue, et cela graverait dans le marbre le durcissement de la politique de la Fed (Réserve fédérale américaine)", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

La semaine prochaine, plusieurs banques centrales, dont la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) tiendront leurs réunions de politique monétaire.

Elles font face au même dilemme: une inflation qui dépasse largement leur objectif de 2%, mais une économie qui risque d'être déstabilisée par de nouvelles restrictions sanitaires.

Mercredi, la livre britannique a touché un nouveau plus bas de l'année face au billet vert, à 1,3163 dollar pour une livre. Jeudi, elle s'échangeait pour 1,3205 dollar (+0,01%).

Le Premier ministre Boris Johnson a demandé aux employés de travailler de chez eux "si c'est possible", et le passeport vaccinal est introduit pour la première fois en Angleterre, dans les discothèques et dans tous les lieux de plus de 10.000 personnes.

Dans ce contexte, les cambistes estiment que la BoE devrait maintenir sa politique monétaire inchangée la semaine prochaine.

