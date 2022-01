Le dollar baisse après un assouplissement monétaire en Chine

L'euro montait légèrement lundi face au dollar, le dollar souffrant de l'appétit pour le risque du marché alors que la banque centrale chinoise a légèrement assoupli sa politique monétaire pour doper une croissance essoufflée par la reprise de la pandémie.

Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro prenait 0,12% à 1,1425 dollar pour un euro.

La croissance chinoise a atteint un rythme annuel de 8,1% en 2021, au plus haut en une décennie, mais avec un ralentissement au quatrième trimestre (+4,9%), a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS).

La banque centrale chinoise a abaissé lundi un taux d'intérêt clé pour la première fois depuis avril 2020, après avoir déjà adopté d'autres mesures de soutien à l'économie depuis décembre.

Pour le marché des changes, cette mesure devrait "permettre au renmibi de souffler, car il s'échange actuellement à un niveau proche de son plus haut en trois ans et demi face au dollar", ce qui pèse sur les exportations chinoises, commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Mais, dans l'immédiat, le dollar cédait au contraire du terrain face au yuan (-0,09% à 6,3473 yuans pour un dollar).

"Le dollar commence la semaine en retrait" car la décision de la banque centrale chinoise "dope les actifs à risque", ce qui pèse sur le billet vert, valeur refuge, observe Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Autre valeur refuge, le yen japonais perdait ainsi 0,38% face à l'euro, à 130,80 yens pour un euro.

Les volumes du marché des changes étaient par ailleurs réduits, alors que les cambistes américains resteront loin de leurs consoles en raison d'un jour férié (Martin Luther King Day).

--------------------------------------