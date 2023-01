Le dollar avance à tâtons à l'orée d'une semaine chargée

Le dollar reculait un peu face à l'euro lundi avant une semaine chargée, avec des décisions de la Réserve fédérale (Fed) mercredi, puis de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.

Vers 09H55 GMT (10H55 à Paris), le billet vert cédait 0,30% à 1,0900 dollar pour un euro et 0,09% à 1,2393 dollar pour une livre.

"Le dollar commence la semaine avec des cours qui évoluent dans une fourchette étroite, sans s'éloigner de ses plus bas en près d'un an" atteints plus tôt en janvier, commente Chris Turner, analyste chez ING.

Les banquiers centraux ont relevé leurs taux en 2022 pour endiguer une inflation à des niveaux records, avec en particulier des relèvements plus marqués aux Etats-Unis qu'ailleurs, rendus possibles par des perspectives économiques moins sombres, ces derniers rendant le dollar plus attractif.

Mais depuis plusieurs mois, les investisseurs à l'inverse pénalisent le dollar car à mesure qu'aux Etats-Unis les perspectives économiques et d'inflation faiblissent, le resserrement monétaire pourrait bientôt toucher à sa fin.

La réunion de la Fed mardi et mercredi permettra de "tester le consensus du marché" sur ce point, ajoute Chris Turner.

Le marché table sur une hausse de 0,25 point de pourcentage du taux directeur de la Fed, mais estime que la BCE et la BoE devraient toutes deux opter le lendemain pour des montées de 0,5 point de pourcentage.

"Une crise de l'énergie moins marquée que prévu et la réouverture de la Chine ont ravivé l'optimisme sur l'économie" en Europe, commente Brian Martin, analyste chez ANZ.

Autant que l'ampleur de la hausse des taux, les investisseurs guetteront le message des banquiers centraux.

Au Royaume-Uni, la BoE "risque de proposer une hausse de 0,50 point prudente", en signalant que l'affaiblissement de l'économie britannique va bientôt mettre un terme à son resserrement, anticipe Carol Kong, analyste chez CBA.

