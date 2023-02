Le dollar au plus haut en un mois et demi, l'inflation américaine inquiète

Le dollar grimpait vendredi à son plus haut niveau en un mois et demi, soutenu par la perspective d'une Réserve fédérale américaine (Fed) plus stricte que prévu pour lutter contre l'inflation persistante.

Vers 10H55 GMT (11H55 à Paris), le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, prenait 0,57% à 104,45 points, un sommet depuis début janvier.

La monnaie américaine a passé temporairement le seuil symbolique de 135 yens, et s'appréciait de 0,28% à 1,0645 dollar pour un euro et de 0,38% à 1,1947 dollar pour une livre, des niveaux plus vus depuis un mois et demi.

L'indice PPI, qui mesure l'inflation côté producteurs, a rebondi aux Etats-Unis en janvier de 0,7% contre 0,4% prévu par les analystes.

De quoi alimenter l'idée que l'envolée des prix ralentit un peu moins vite que prévu Outre-Atlantique.

"Le désinflation cale et le marché du travail reste tendu, et des signes récents de vigueur économique rendent plus probable que la Fed monte ses taux à un sommet plus élevé que prévu", explique Philip Maldia Madsen, analyste chez Nordea.

"Les responsables de la Fed ont souligné qu'il y avait plus à faire pour faire ployer l'inflation", notent les analystes de UBS.

Ils remarquent que deux des membres du comité de politique monétaire, "James Bullard et Loretta Mester ont indiqué jeudi qu'une hausse des taux de 50 points de base aurait pu être envisagée en janvier".

"Deux autres faucons de la Fed", c'est-à-dire des partisans d'une politique monétaire stricte, "Thomas Barkin et Elizabeth Bowman doivent s'exprimer aujourd'hui, ce qui pourrait soutenir le dollar", prévient Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

