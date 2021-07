Le dollar au plus haut en trois mois face à l'euro après les minutes de la Fed

Le dollar est monté mercredi à son plus haut niveau en trois mois face à l'euro après le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, dans lequel ses membres se sont dits surpris en juin par la poussée de l'inflation.

Vers 19H00 GMT, l'euro perdait 0,15% face au billet vert à 1,1806, le dollar atteignant son plus haut niveau depuis début avril.

Le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, gagnait 0,10% à 92,64 points, également un sommet depuis trois mois.

Le billet vert évolue à un niveau plus élevé par rapport à la monnaie unique européenne depuis la mi-juin lorsque la Fed a révisé, au cours de la dernière réunion de son Comité monétaire, ses perspectives pour la plus grande économie du monde et a signalé un décollage plus rapide des taux d'intérêt, a noté Joe Manimbo de Western Union.

Dans le compte rendu publié mercredi, les membres de la Fed ont signalé "l'accélération surprise" de l'inflation (à 3,6% en avril) qu'ils attribuent à l'augmentation des contraintes d'approvisionnement. Mais ils ne sont pas encore d'accord sur la durée probable de ce pic. Ils se sont aussi montrés divisés sur la question du calendrier du ralentissement des rachats d'actifs.

Ils se sont toutefois engagés à faire part de leurs intentions "bien avant d'annoncer une réduction du rythme des achats" pour préparer les marchés et éviter une mauvaise surprise.

--------------------------------------

bp-vmt/jum/cco