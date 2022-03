Le dollar au plus haut depuis six ans face au yen mais baisse face à la livre

Le dollar américain montait à son plus haut depuis début 2016 face au yen, galvanisé par la détermination de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais se repliait face à la livre britannique.

Signe de l'hésitation des marchés, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres principales devises, évoluait à l'équilibre (+0,01% à 98,50 points).

Face au yen, le dollar prenait en revanche 0,90% à 120,55 yens, après avoir atteint un plus haut depuis six ans à 121,03 yens.

Après avoir remonté les taux directeurs américains pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 et signalé sa volonté de les voir grimper rapidement au fil de l'année la semaine dernière, le patron de la Fed Jerome Powell a enfoncé le clou lundi soir.

"Si nous déterminons que nous devons resserrer au-delà" de la mesure considérée comme neutre de 2% ou 2,5%, "nous le ferons également", a-t-il souligné.

La Fed est poussée à l'action par l'inflation, au plus haut depuis 40 ans aux Etats-Unis. La Banque du Japon, de son côté, fait face à une accélération de l'inflation mais bien plus modérée, et maintient pour l'instant sa politique ultra-accommodante.

"Le yen et ses taux négatifs apparaît plus que jamais comme une devise peu attractive", commente Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

L'euro restait en revanche à l'équilibre à 1,1016 dollar, la devise unique européenne étant plus sensible récemment aux avancées sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie qu'à la politique monétaire.

"Le plus grand facteur possible de baisse pour le dollar pourrait être la réunion de jeudi de l'Otan", estime Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

"Si cette réunion se conclut sur une note positive, avec de possibles avancées sur les négociations, cela pourrait peser sur le dollar", ajoute-t-il.

La livre britannique, quant à elle, bondissait de 0,65% à 1,3254 dollar, (+0,65% à 83,11 pence pour un euro face à la monnaie unique européenne), dans l'attente d'un discours budgétaire du Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak mercredi.

"Cela peut s'expliquer par des remarques de M. Sunak, qui a affirmé que le Royaume-Uni devait adopter une approche responsable des finances publiques", commentent les analystes de OFX.

