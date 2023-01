Le dollar au plus haut depuis quatre semaines face à l'euro

Le dollar est monté jeudi face à l'euro à un niveau plus atteint depuis quatre semaines, entraîné par un bon chiffre de l'emploi américain qui a poussé les cambistes à revoir leurs anticipations de hausses de taux.

Vers 21H25 GMT, le billet vert prenait 0,79% face à la monnaie unique, à 1,0520 dollar pour un euro. Le "greenback", un des surnoms du dollar, a même atteint 1,0515 dollar un peu plus tôt.

Le dollar a poursuivi ses mouvements brusques entamés avec le passage en 2023.

Mais alors que les précédentes variations avaient été mises sur le compte d'une volatilité exacerbée par le manque d'opérateurs, cette ruade a été attribuée à un indicateur macroéconomique.

L'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé, en net, 235.000 emplois en décembre, soit bien plus que les 153.000 attendus par les économistes.

"Les créations d'emplois restent soutenues et le marché du travail est tendu. On voit peu de signes d'un affaiblissement malgré la hausse rapide des taux d'intérêt", a commenté, dans une note, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

Si les annonces en rafale de licenciements ces dernières semaines, en particulier dans le secteur technologique, augurent d'un coup de froid sur l'emploi, "pour l'instant, la Fed (banque centrale américaine) doit garder le cap et dire que les taux vont rester plus élevés, plus longtemps", selon Edward Moya, d'Oanda.

Sur la foi des chiffres ADP, les économistes s'attendent à un bon rapport mensuel sur l'emploi, vendredi, et tablent sur 200.000 créations de postes en décembre.

"Si le marché du travail reste dynamique, alors la Fed a plus de marge pour monter ses taux sans impact signficatif sur l'emploi aux Etats-Unis", explique Christopher Vecchio, de Tastylive.

Après la publication de l'enquête ADP, les opérateurs ont recalibré leurs anticipations en matière de trajectoire de politique monétaire.

Ils accordent désormais une probabilité de plus de 60% au scénario d'un taux directeur au-delà de 5% d'ici juin, lequel était minoritaire la semaine dernière.

Ailleurs sur le marché des changes, la livre égyptienne a poursuivi sa spirale jeudi et perdu près de 3% face au dollar. Depuis mardi, la devise a lâché plus de 9%.

La livre souffre de la situation économique délicate de l'Egypte, rongée par l'inflation, accablée par une dette publique qui grimpe, et incapable d'empêcher la fonte de ses réserves de changes.

21H25 GMT 22H00 GMT