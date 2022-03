Le dollar au plus haut depuis 6 ans face au yen après la hausse des taux américains

Le dollar américain a grimpé mercredi à son plus haut niveau depuis six ans face au yen après l'annonce de la première hausse de taux par la banque centrale américaine (Fed) depuis 2018, qui distingue encore un peu plus les trajectoires monétaires du Japon et des États-Unis.

Vers 20H00 GMT, le billet vert progressait de 0,25%, à 118,60 yens. Plus tôt, il avait atteint 119,12 yens, pour la première fois depuis début février 2016.

La banque centrale américaine (Réserve fédérale, Fed) a relevé mercredi son taux directeur d'un quart de point, d'une fourchette de 0 à 0,25% à une autre de 0,25% à 0,50%.

Elle table désormais sur un taux directeur à 2,8% l'an prochain, ce qui implique donc une série de relèvements d'ici là, une majorité des membres de la Fed penchant pour au moins sept hausses cette année.

"Globalement, cette réunion reflète un niveau d'agressivité (en matière de politique monétaire) que nous n'avions plus vu depuis un moment", a commenté Charlie Ripley, d'Allianz Investment Management.

Pour autant, ce durcissement n'a pas profité au dollar face à l'euro, la monnaie unique repassant même franchement au-delà de 1,10 dollar pour un euro. "Il y a beaucoup de variables qui perturbent certaines parités, comme l'euro/dollar", a expliqué Mazen Issa, de TD Securities, mentionnant la guerre en Ukraine et la flambée des matières premières.

La parité qui reflète le mieux la position du dollar et l'impact de la Fed est le dollar/yen, a indiqué l'analyste.

Le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans affiche ainsi actuellement deux points de pourcentage de plus que son équivalent japonais. La Banque du Japon s'attend à une stagnation des prix en 2021/22 (d'avril à mars), alors que l'inflation s'est inscrite à 7,9% sur un an aux États-Unis (indice CPI).

Les analystes ne s'attendent pas à un changement du taux directeur de la Banque du Japon, actuellement négatif (-0,1%) avant la fin de l'année au mieux, son inflation se situant encore nettement en-deçà de la cible de 2% annuels.

