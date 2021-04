Le dollar au plus bas en trois semaines face à l'euro, l'inflation accélère aux Etats-Unis

Le dollar a reculé face à l'euro mardi, atteignant un plus bas en trois semaines alors que l'inflation a accéléré en mars aux Etats-Unis, à 0,6% par rapport à février selon l'indice des prix à la consommation (CPI).

Vers 19H00 GMT, le dollar cédait 0,29% face à l'euro à 1,1945 dollar, un plus bas depuis fin mars pour le billet vert.

Sur un mois, l'inflation américaine a augmenté de 0,6% par rapport à février, selon les données publiées mardi par le département du Travail, un peu plus que les 0,5% attendus par les analystes. La hausse sur un an est de 2,6% comparé à mars 2020, lorsque les prix, sous l'effet du confinement, avaient chuté. C'est un plus haut depuis l'automne 2018.

"Comme l'inflation s'est inscrite très légèrement plus haut que le marché ne l'attendait, le dollar est reparti à la baisse", a commenté Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

Pour le marché des changes, la question est de savoir si la Banque centrale américaine (Fed) va conserver une politique très souple pour soutenir l'économie, comme elle l'a promis, ou si une inflation trop forte va la pousser à relever les taux directeurs.

Des taux directeurs plus élevés rendent le dollar plus attractif.

"Il n'y a aucun doute que l'inflation va augmenter dans les mois à venir, ne serait-ce qu'à cause de la hausse des prix du pétrole", a prévenu Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Mais comme l'a souligné Chris Low, économiste pour FHN Financial, "la Fed a clairement indiqué qu'elle considérait ces augmentations comme transitoires et qu'elle tolèrerait une inflation de 2% davantage comme une moyenne plutôt que comme un plafond".

Par ailleurs, les analystes gardent un oeil sur le rythme des vaccinations en Europe.

Après un début plus poussif dans la zone euro qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les vaccinations s'accélèrent sur le Vieux continent.

En France, la vaccination a été élargie dès lundi à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Des allègements de restrictions sanitaires sont également attendus cette semaine en Italie, Irlande, Slovénie et Grèce.

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont demandé une pause dans le déploiement du vaccin unidose de Johnson and Johnson à cause de rares cas graves de développement de caillots sanguins.

"Cela pourrait limiter la hausse du dollar, même si l'inflation augmente aux Etats-Unis", a commenté Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Le prix du bitcoin a dépassé en fin de journée à New York un nouveau plus haut sommet à 63.193 dollars alors que la place new-yorkaise s'apprête à accueillir en Bourse mercredi pour la première fois une entreprise dédiée aux cryptomonnaies, Coinbase.

