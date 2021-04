Le dollar au plus bas en plus de trois semaines face à l'euro

Le dollar poursuivait son recul face à l'euro au lendemain de chiffres sur l'inflation en ligne avec les attentes du marché et avant une intervention de Jerome Powell, président de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le dollar cédait 0,16% face à l'euro, à 1,1967 dollar pour un euro, après avoir atteint 1,1974 dollar, un plus bas depuis plus de trois semaines.

"L'inflation est au coeur des préoccupations des investisseurs, qui se demandent si la hausse des prix ne pourrait pas pousser la Fed à resserrer sa politique monétaire très accommodante, ce qui avait dopé récemment le prix du dollar", a commenté Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Des taux directeurs plus élevés rendraient le dollar plus attractif. Mais pour l'instant, la Fed insiste sur le fait qu'elle acceptera une hausse temporaire de l'inflation sans agir, pour éviter d'étouffer la reprise économique dans l'oeuf.

Si l'inflation s'est bien fortement accélérée en mars, à 2,6% sur un an selon les données publiées mardi par le département du Travail, cela n'a pas suffi à faire monter le dollar.

"Les marchés misaient sur un chiffre élevé, et le dollar est déjà très fort", ont commenté les analystes de Sucden.

Le président de la Fed Jerome Powell sera interviewé à 16H00 GMT, l'occasion pour les cambistes de voir comment il réagit à la hausse de l'inflation.

"La volatilité à court terme pourrait grimper s'il change son message", pour l'instant toujours très accommodant, a prévenu Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Par ailleurs, le bitcoin poursuivait son ascension (+1,3% à 64.046 dollars), touchant en cours de séance un nouveau plus haut historique à 64.870 dollars avant l'introduction en Bourse à New York d'une des plus grandes plateformes d'échange, Coinbase.

