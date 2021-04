Le dollar au plus bas depuis un mois et demi face à l'euro et à la livre

Le dollar américain reculait encore un peu mardi, conduisant le billet vert à son plus bas depuis début mars face à l'euro et à la livre britannique dans un marché confiant que la Banque centrale américaine (Fed) ne touchera pas à sa politique monétaire.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le dollar cédait 0,25% face à l'euro à 1,2067 dollar pour un euro et grappillait 0,02% face à la livre à 1,3982 dollar pour une livre.

Il avait sombré jusqu'à 1,2080 dollar pour un euro vers 07H45 GMT et 1,4009 dollar pour une livre vers 07H00 GMT, à son plus bas depuis un mois et demi.

"Il n'y a pas eu d'information forte aux Etats-Unis, le dollar reste limité par l'idée que la Fed va se concentrer sur le plein emploi", ont commenté les analystes de Sucden.

Pour éviter d'étouffer la croissance américaine, la Fed a promis de garder une politique monétaire souple même si l'inflation commence à augmenter, ce qui rend le dollar moins attractif.

"La livre renoue avec le seuil de 1,40 dollar avant des données importantes au Royaume-Uni, l'inflation mercredi et le PMI vendredi", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Pour l'instant, le marché se focalise sur le déconfinement que le Royaume-Uni a entamé, et semble ne pas s'inquiéter de chiffres de l'emploi peu encourageants: le taux de chômage a reculé pour décembre à février à 4,9%, mais le taux d'emploi sur un an et sur trois mois a reculé, selon les données publiées mardi.

Du côté de l'euro, les cambistes se tourneront jeudi vers la réunion du comité monétaire de la Banque centrale européenne.

Si la BCE adopte un ton aussi accommodant que la Fed, la tendance haussière de l'euro pourrait en souffrir, a noté Mme Ozkardeskaya.

-----------------------------------