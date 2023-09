Le dollar atone avant le rapport mensuel sur l'emploi américain

Le dollar évolue vendredi en légère baisse face à l'euro et à la livre, sans grande conviction, le marché attendant les données officielles mensuelles sur l'emploi américain susceptibles d'influencer la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 10H45 GMT (12H45 à Paris), le dollar reculait de 0,03% à 1,0847 dollar pour un euro, et perdait 0,03% face à la livre à 1,2677 dollar pour une livre.

La relative "faiblesse" du billet vert "fait suite aux gains de jeudi, qui ont suivi la publication de chiffres plus élevés que prévu sur les dépenses" des ménages américains, le dollar reprenant ainsi son souffle, a commenté Ricardo Evangelista, analyste d'ActivTrades.

Le département du Commerce a publié jeudi l'état des dépenses et revenus des ménages américains pour juillet, qui montre une hausse des dépenses (+0,8%), plus solide qu'attendu.

"Ces hauts et ces bas de la monnaie illustrent bien l'incertitude des analystes et des investisseurs quant à la manière dont la Fed procédera plus tard dans le mois lorsqu'elle se réunira pour décider de la politique monétaire", poursuit l'analyste.

Le marché attend désormais la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, "considéré comme la statistique économique la plus importante du mois", selon John Plassard, analyste de Mirabaud.

Clôturant une semaine très riche en indicateurs économiques aux Etats-Unis, avant le long week-end du Labor Day, ces données sur l'emploi pourraient devenir "déterminantes" pour l'orientation de la politique monétaire de la Fed, insiste M. Evangelista.

Un chiffre encourageant pourrait pousser "les décideurs politiques les plus conciliants (de l'institution) à accepter une nouvelle hausse des taux", quand un chiffre décevant "réglerait presque certainement la question, effaçant toute possibilité de nouveau resserrement à court terme", affirme-t-il.

Dans son discours lors du colloque annuel des banquiers centraux aux Etats-Unis la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, avait averti que l'institution procéderait "prudemment" en étudiant les données économiques.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin baissait de 0,12% à 25.982 dollars.

Le bitcoin renoue ainsi avec un prix plus bas, autour des 25.000 dollars, effaçant ses gains générés par une décision de justice américaine mardi en faveur du gestionnaire d'actifs en cryptomonnaies Grayscale, qui veut coter en Bourse un produit d'investissement ETF appuyé sur le bitcoin.

Jeudi, la SEC, le gendarme boursier américain a repoussé plusieurs décisions concernant des demandes de lancement d'ETF basés sur le bitcoin faites notamment par Invesco ou WisdomTree.

Ce délai supplémentaire "pour tous les candidats a alimenté l'incertitude sur le marché et fait baisser les prix du bitcoin une fois de plus", explique James Harte, analyste chez TickMill.

