Le dollar affaibli par l'optimisme concernant la pandémie de coronavirus

Le dollar perdait un peu de terrain mardi face aux principales devises, pénalisées par un regain d'optimisme concernant la pandémie de Covid-19 et par les récentes mesures de la Fed, avant une saison de résultats qui s'annonce délicate.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro gagnait 0,05% face au billet vert, à 1,0920 dollar.

"L'amélioration continue de l'humeur des investisseurs mondiaux à court terme, combinée à la réponse politique agressive de la Fed, commence à peser davantage sur le dollar", a commenté Lee Hardman, analyste pour MUFG.

La devise américaine avait pâti la semaine dernière des derniers efforts de la Banque centrale américaine (Fed) en vue d'atténuer le choc économique du coronavirus, avec notamment l'annonce de 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts, destinés particulièrement aux entreprises et aux collectivités locales.

La pandémie de coronavirus continue de sévir dans le monde, avec plus de 117.000 morts, mais certains des pays les plus touchés entrevoient une lueur d'espoir: après l'Espagne, où "l'hibernation" économique a pris fin, la France a fixé au 11 mai le début du déconfinement, et l'idée que "le pire est passé" fait aussi son chemin aux Etats-Unis.

"Il y a eu des signes de plafonnement du Covid-19 ou du moins un ralentissement dans certaines régions des États-Unis, et le gouverneur de New York a déclaré la nuit dernière que le pire est passé pour l'État, car les hospitalisations semblent atteindre un plateau, les décès étant au plus bas en une semaine", a souligné Samuel Siew, pour Phillip Futures.

La devise américaine avait récemment profité de son statut de valeur refuge donc toute amélioration sur le front de la pandémie est de nature à l'affaiblir.

Néanmoins, selon Lukman Otunuga, analyste pour FXTM, la baisse du dollar pourrait également s'expliquer par le fait que "les investisseurs se préparent à une saison de résultats difficile" aux Etats-Unis.

Selon le cabinet FactSet, les analystes s'attendent en moyenne à un recul de 10% des bénéfices des entreprises du S&P 500 au premier trimestre, qui avait plutôt bien commencé avant que le coronavirus ne paralyse l'activité économique en mars.

