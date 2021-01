Le dollar accentue ses gains au profit d'un euro lesté par des rumeurs

Le dollar s'appréciait davantage face à l'euro mercredi, sous l'effet de rumeurs de marché évoquant une possible action supplémentaire de la Banque centrale européenne (BCE) pour contrer la force de la monnaie unique.

Vers 15H15 GMT (16H15 à Paris), le billet vert gagnait 0,70% à 1,2075 dollar pour un euro.

L'euro, déjà pénalisé par un appétit pour le dollar en sa qualité de valeur refuge, subissait de surcroit "des commentaires prudents de la BCE", a rapporté Stephen Innes, analyste d'Axi.

M. Innes fait valoir les propos attribués à un membre du conseil des gouverneurs de l'institution financière européenne mercredi qui souligne "que la BCE surveille l'appréciation de l'euro et dispose des outils pour la contrer".

"La BCE envoie un message clair : elle n'apprécie pas la force de l'euro", qui nuit aux exportations en les rendant plus chères, et diminue le coût des importations, à l'heure où la banque centrale s'inquiète de pressions déflationnistes, renchérit Naeem Aslam, analyste d'Avatrade, contacté par l'AFP.

La monnaie européenne évolue ces derniers temps à un niveau relativement élevé face au dollar, et a touché début janvier un plus haut depuis avril 2018 face au billet vert, à 1,2349 dollar pour un euro.

A l'occasion de sa précédente réunion jeudi dernier, l'institution dirigée par Christine Lagarde avait maintenu ses mesures de soutien monétaire à l'économie mais insisté sur la flexibilité de sa stratégie, se disant prête à muscler son soutien.

Le dollar était par ailleurs bien lancé depuis la veille par des perspectives économiques plus favorables aux Etats-Unis qu'en Europe selon le Fonds monétaire internationale (FMI).

Les cambistes guettent par ailleurs la fin de la première réunion de la Banque centrale américaine (Fed) qui se tient mardi et mercredi, la première de 2021 mais aussi depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche il y a tout juste une semaine.

La livre sterling, qui a touché plus tôt dans la journée un plus haut face au dollar depuis plus de deux ans et demi, à 1,3759 dollar pour un livre, se repliait un peu face au billet vert à 1,3688 dollar pour une livre. Elle gagnait du terrain face à la monnaie unique à 88,21 pence pour un euro, un niveau plus vu depuis mai dernier.

"Les investisseurs se sentent rassurés par le succès du lancement du vaccin au Royaume-Uni, comparativement aux mêmes campagnes en Europe et aux Etats-Unis", relève Ricardo Evangelista, d'Activtrades.

--------------------------------------