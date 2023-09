Le dollar à des sommets de plusieurs mois face à l'euro, la livre et le yen

Le dollar évoluait à de nouveaux plus hauts en plusieurs mois mardi face à l'euro, la livre et le yen, soutenu par l'approche offensive de la Réserve fédérale américaine face à l'inflation, avec des taux directeurs attendus en hausse.

Vers 10H00 GMT (12H00 à Paris), face à un panier de grandes monnaies, le Dollar Index restait quasiment stable à 105,9 points, peu après avoir touché 106,2 points, son plus haut niveau depuis novembre.

Le dollar monte toujours plus haut face aux principales grandes devises.

Mardi, le billet vert a atteint un nouveau sommet depuis mars face à la monnaie unique, à 1,0570 dollar pour un euro.

Face à la livre britannique également, le dollar a aussi touché un nouveau plus haut depuis mars, à 1,2168 dollar pour une livre.

Enfin, par rapport au yen, le dollar a grimpé jusqu'à un nouveau record depuis octobre, à 149,19 yens pour un dollar.

"La solidité de l'économie américaine et les commentaires +hawkish+ (offensifs, ndlr) des membres de la Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) soutiennent actuellement le dollar", résume You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Mercredi, la Fed a en effet annoncé maintenir ses taux dans la fourchette de 5,25 à 5,50% tout en prévoyant une hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année, et des taux légèrement supérieurs à 5,0% en 2024, plus élevés que prévu.

Pour le moment, cette approche de taux "plus hauts pendant plus longtemps" reste "soutenue par les données américaines, ce qui signifie que les déclarations de la Fed semblent plus convaincantes", affirme You-Na Park-Heger.

"L'économie se porte mieux et il est possible qu'un atterrissage en douceur soit réalisé", précise-t-il, ce qui devrait effectivement permettre à la banque centrale de maintenir plus longtemps son taux directeur à de hauts niveaux.

La "réévaluation des anticipations de hausse des taux de la Fed" a également poussé mardi le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans à un nouveau sommet depuis 2007, note Lee Hardman, analyste chez MUFG, participant également à l'attractivité du dollar.

A plus long terme cependant, "on peut supposer que la politique monétaire restrictive aura un effet sur l'économie américaine, qui entraînera un nouveau ralentissement de l'économie", tempère You-Na Park-Heger.

