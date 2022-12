Le Doha Sports Stadium, le plus vieux stade de Doha

Pendant que la finale de la Coupe du monde Argentine-France se déroulera ce dimanche au Lusail Stadium, une enceinte de 80 000 places, le Doha Sports Stadium, restera éteint. Le premier stade de l'histoire du Qatar a pourtant été le témoin du développement du football au sein de l'émirat durant la deuxième moitié du XXe siècle.

Du foot et du pétrole

Il se tient là, à dix minutes à pied du souq Waqif, muré dans le silence. Coincé entre une zone en travaux et une tour qui lui fait de l'ombre. Malgré cela, le Doha Sports Stadium a conservé son architecture d'antan, ainsi que sa couleur blanc crème. Lorsque l'on passe sa grille pour pénétrer dans son for intérieur, il n'y a pas la moindre âme qui reproduit les dribbles de Leo Messi sur le pré. Seulement quelques vigiles qui surveillent une exposition sans le moindre visiteur à 3 heures de l'après-midi. L'un d'eux est kényan et nous glisse :Un musée qui raconte les prémices du football au Qatar, arrivé bien avant ce Mondial 2022 et tous ses excès.L'histoire du football au Qatar débute au milieu des années 4190 dans les environs de Dukhan, à l'ouest du pays. C'est ici que les premiers gisements de pétrole ont été découverts, bousculant totalement l'économie qatarie qui vivait jusque-là du commerce de la perle et de la pêche. Alors sous protectorat britannique, c'est par le biais des compagnies pétrolières que les premiers ballons sont arrivés dans l'État du Golfe., explique un écriteau à l'intérieur d'un vestiaire vétuste. Quand il n'y avait pas de ballons, les locaux en fabriquaient avec des chaussettes (ils appelaient cela des "Kora Sharab" ) et nouaient quoi qu'il arrive leurs robes traditionnelles autour de la taille pour jouer.Rapidement, le football gagne les cœurs, et en 1950, Al-Ahli, le premier club du pays, voit le jour. Il faudra attendre une décennie, et l'apparition d'autres formations comme Al-Arabi (1952), Al-Wakhrah SC (1959) ou encore le Qatar SC (1959) pour que le début d'un football organisé apparaisse au Qatar., explique un historien local qui a préféré rester anonyme.