La diffusion d'un nouveau documentaire sur l'affaire a provoqué un afflux de nouveaux membres dans les nombreux groupes Facebook consacrés à l'affaire du « petit Grégory ».

Plus 100, plus 200, plus 300 membres ces derniers jours : depuis le début de la diffusion sur Netflix fin novembre de la série documentaire Grégory, qui revient sur l'enlèvement et l'assassinat de Grégory Villemin, 4 ans, en 1984, les groupes Facebook consacrés à l'affaire connaissent une seconde jeunesse - la plupart ont été créés il y a deux ans, lors d'un précédent rebondissement du dossier. Trente-cinq ans après l'enlèvement et le meurtre de Grégory Villemin, puis l'assassinat de Bernard Laroche, suspecté du crime mais remis en liberté, par le père du petit garçon, enquêteurs amateurs, anciens protagonistes et simples curieux se retrouvent désormais en ligne, dans ces groupes de discussion Facebook.

Aussi longtemps après les faits, et dans ce dossier particulièrement complexe et dont seule une infime partie des éléments a été numérisée, les chances pour de simples internautes de découvrir des éléments nouveaux semblent pourtant nulles. Les participants à ces groupes partagent documents judiciaires, photographies de famille, extraits de témoignages ou d'émissions télévisées consacrées au dossier... Mais surtout leur « intime conviction » que le coupable, le complice, le corbeau est tel ou tel membre de la famille.

Des enregistrements de la voix du « corbeau », le ou les anonymes qui avaient harcelé la famille Villemin par téléphone puis par courrier avant de revendiquer l'assassinat de l'enfant, sont disponibles sur YouTube ; sous les images, des dizaines d'internautes sont certains d'avoir reconnu la voix, dans une longue litanie de prénoms appartenant à un Villemin ou un Laroche, sans apporter d'autre preuve que leur certitude.

