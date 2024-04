Le distributeur britannique John Lewis nomme un ancien de Tesco à la tête de son CA

Les grands magasins britanniques John Lewis, en difficulté depuis plusieurs années, ont annoncé la nomination d'un ancien dirigeant du géant des supermarchés Tesco à la présidence de leur Conseil d'administration, en remplacement de Sharon White qui avait annoncé son départ en octobre.

( AFP / BEN STANSALL )

Jason Tarry, 56 ans, "devrait prendre ses fonctions en septembre" et "apporte plus de 33 ans d'expérience acquise chez Tesco, où il était dernièrement directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande, poste qu'il a occupé pendant six ans", a fait valoir John Lewis dans un communiqué.

Mme White, première femme à diriger John Lewis, et l'une des dirigeantes noires les plus connues du monde des affaires britannique, avait pris ses fonctions en février 2020, juste avant les confinements dus au Covid-19. Son mandat aura été le plus court de l'histoire de l'entreprise.

Le Conseil d'administration a salué la dirigeante qui a "dirigé avec succès" l'entreprise "pendant l'une des périodes les plus difficiles de son histoire - d'abord la (pandémie de) Covid, puis la crise du coût de la vie", selon le communiqué, assurant que l'entreprise est désormais "en bonne santé financière avec un retour aux bénéfices".

Le groupe, dont les employés-sociétaires sont appelés "partenaires", a en effet annoncé le mois dernier avoir renoué avec les bénéfices annuels et mettait en avant une amélioration des ventes, des marges et de la productivité.

Le groupe avait précisé que son plan visant 900 millions de livres d'"économies de productivité" entre janvier 2021 et 2027-2028 était presque à moitié réalisé et annonçait notamment que le nombre de ses clients a augmenté d'un million l'an dernier, pour atteindre 22,6 millions.

Il y a un peu plus d'un an, John Lewis avait cependant annoncé s'être doté pour la première fois d'un directeur général, Nish Kankiwala, ce qui avait été interprété par les analystes sectoriels comme un signe que le plan de redressement en cours ne donnait pas les effets escomptés.