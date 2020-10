Le dispositif zéro chômeur longue durée doit être étendu à 60 territoires

Cette expérimentation, lancée début 2017, reste en cours d'évaluation.

Peut-on mettre fin au chômage de longue durée ? "Utopie réaliste" pour les uns, au coût "exorbitant" pour d'autres, le dispositif des Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) doit être étendu mais reste en cours d'évaluation. Une proposition de loi, adoptée à l'unanimité des députés en première lecture le 16 septembre et qui arrive en commission au Sénat ce mercredi, étend cette expérimentation, lancée début 2017, de dix à soixante territoires.

Inspirée par l'association ATD Quart Monde, l'idée des TZCLD est de mobiliser les sommes destinées à l'indemnisation du chômage pour financer des entreprises à but d'emploi (EBE) qui recrutent en CDI des chômeurs de longue durée, payés au Smic pour des activités utiles socialement et non concurrentes des emplois existants . De Loos (Nord) à Jouques (Bouches-du-Rhône) en passant par Pipriac (Ille-et-Vilaine) ou Villeurbanne (Rhône), dix territoires de 5 à 10.000 habitants accueillent actuellement 13 EBE employant plus de 800 salariés dans des activités de maraîchage, bûcheronnage, recyclage de métaux ou réparation de vélos.

Le président de l'association TZCLD, Laurent Grandguillaume, souligne que les salariés embauchés ont été en moyenne privés d'emploi pendant 54 mois. "Personne n'est inemployable", insiste cet ancien député PS qui avait porté la loi de 2016 lançant cette expérimentation qu'il a l'habitude de présenter comme une "utopie réaliste". En 2019, le nombre de personnes au chômage depuis un an ou plus était de 1,004 millions dont 518.000 depuis deux ans ou plus, selon l'Insee. Si on ajoute celles qui ne sont pas ou plus inscrites à Pôle emploi, on estime à quelque 2,5 millions les personnes privées durablement de travail .

Lors des débats à l'Assemblée, des élus d'opposition auraient souhaité que le dispositif soit étendu plus largement au vu des nombreux territoires candidats. Sans écarter l'idée de revoir le seuil à la hausse, la ministre du Travail Elisabeth Borne a expliqué que "le temps est aujourd'hui à l'évaluation et l'optimisation" du dispositif voté pour cinq ans.

Un coût plus important que prévu ?

L'expérimentation des TZCLD suscite des réserves en raison d'un coût plus important qu'annoncé . Il est prévu que l'Etat contribue à hauteur d'un peu moins de 18.000 euros par an et par emploi, ce qui correspond aux économies réalisées avec l'arrêt du versement des prestations sociales (RSA, indemnités chômage) aux personnes ayant retrouvé un emploi. En octobre 2019, un rapport conjoint des inspections des Affaires sociales et des Finances évaluait l'ensemble des subventions (État, collectivités) reçues à 14 millions d'euros environ en 2018, pour un nombre moyen de 452 ETP (emplois en équivalent temps plein), soit "environ 30.700 euros par ETP conventionné payé".

Tout en ne se focalisant pas sur la seule "neutralité financière", le comité scientifique chargé par le ministère du Travail d'évaluer l'expérimentation, reconnaissait dans un rapport intermédiaire de novembre 2019 que "la subvention de l'Etat et des départements (...) ne serait en effet pas compensée par les gains socio-fiscaux pour la collectivité". Pour l'économiste Pierre Cahuc, auteur d'une tribune parue le 21 septembre sur lemonde.fr , étendre l'expérimentation impose de "s'assurer qu'elle apporte de réelles perspectives à ses bénéficiaires à un coût qui ne soit pas exorbitant". La sociologue Dominique Méda, dans sa chronique du Monde des 20-21 septembre, met au contraire en avant la "faiblesse des montants finalement consentis" pour ce "dispositif d'utilité sociale" au moment où "des milliards se déversent sur les entreprises sans exigence de contreparties". Dans un avis rendu en juin dernier, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) "soutient la démarche". Il souligne également que " l'appréciation portée sur les résultats de l'expérimentation ne saurait être strictement financière " et rappelle que l'objectif est de ramener vers l'emploi des habitants de "territoires insuffisamment couverts par les activités économiques".

De son côté, le président de l'association TZCLD, Laurent Grandguillaume estime que ce projet est "sans doute un des projets qui a été le plus évalué ces dernières années". "On n'a aucune difficulté à dire que ce n'est pas parfait parce qu'on est dans une expérimentation. Il y a un double défi : chercher l'exhaustivité pour trouver une solution pour les personnes en chômage de longue durée et en même temps développer un modèle économique", explique-t-il. "Il faut regarder sur la durée : les premières années, vous avez plus de dépenses dans l'investissement. Les entreprises à but d'emploi (créées dans les TZCLD, ndlr) n'ont que deux années d'activité entière. Il faut aussi prendre en compte tous les éléments qualitatifs : une personne qui est sortie de cinq ans de chômage va mieux, elle se soigne, a une reconnaissance dans le territoire. Là où il y a l'expérimentation, beaucoup plus de personnes s'investissent dans le bénévolat, les associations caritatives nous disent qu'il y a une baisse des colis alimentaires distribués", soutient-il. " On ne peut pas analyser un projet du XXIe siècle avec une loupe des années 70 ", conclut-il.