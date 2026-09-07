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Le directeur général de l'OL ironise à propos de Paulo Fonseca
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 17:42
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Le directeur général de l'OL ironise à propos de Paulo Fonseca

Le directeur général de l'OL ironise à propos de Paulo Fonseca

Aussi absurde que le SMIC pour le Président ? Les dirigeants de l’Olympique lyonnais ont bossé tout l’été pour éviter le naufrage financier : Paulo Fonseca pourrait visiblement en témoigner. « On travaille dans un groupe ultra-familial, baragouine le directeur général Michael Gerlinger à propos d’une éventuelle prolongation du tacticien portugais , dont le contrat expire en juin prochain. On s’aime. On sait ce qu’on a avec Paulo. Donc, ça va venir, cette discussion. Peut-être avant Noël. On a prévu tous les deux de le fêter avec la communauté brésilienne à Lyon. On va peut-être échanger des cadeaux brésiliens avant. On va parler de ça. Il se plaît beaucoup à Lyon. Peut-être qu’il va nous demander juste 1 000 € par mois. »

Une famille en galère

Matthieu Louis-Jean, directeur sportif, a presque été aussi fleur bleue sur le sujet : « L’objectif , c’est de continuer avec Paulo. Maintenant, on s’est toujours dit que l’on se mettrait à table au bon moment pour discuter ensemble. On a des objectifs importants. Il y a des matches qui vont arriver très vite. Encore une fois, Paulo, c’est quelqu’un de très expérimenté qui connaît sa valeur. L’objectif est d’être encore meilleur. Je sais que ce n’était pas bon de le dire après ce qui s’est passé il y a peut-être une semaine . Malgré tout, notre résultat de la saison dernière (4 e de L1) est le meilleur sur les six dernières saisons. On est dans la bonne direction. »

SW pour SOFOOT.com

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