Le directeur général d'Anthropic exhorte les entreprises spécialisées dans l'IA à ralentir le développement de leurs modèles face aux craintes d'une utilisation abusive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés de l'essai d'Amodei et des informations contextuelles tout au long du texte)

Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, a appelé les entreprises spécialisées dans l’IA à modérer le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle. Il a présenté un cadre en trois étapes visant à ralentir le développement et à gagner du temps pour gérer les risques associés.

"Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles d’IA. Les progrès sembleront toujours rapides, et nous devons utiliser à bon escient le temps que nous gagnons", a déclaré Amodei dans un essai partagé sur X.

Son essai fait suite à la publication jeudi par Anthropic d’un rapport de veille sur les menaces détaillant comment plusieurs acteurs avaient utilisé ses modèles d’IA "Claude" pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

L’inquiétude concernant les dangers potentiels de l’IA s’est accrue cette semaine lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné, affirmant que "les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie".

M. Amodei a précisé qu’il ne préconisait pas l’arrêt de l’entraînement des modèles ni celui du progrès technique, mais qu’il souhaitait s’assurer que les entreprises prennent le temps nécessaire pour harmoniser et sécuriser leurs modèles, et que des évaluateurs tiers valident ces mesures.

Dans le cadre de son projet de cadre en trois étapes, M. Amodei a indiqué qu’Anthropic mettrait en place des évaluateurs tiers permanents au sein des entreprises de pointe dans le domaine de l’IA, dotés d’un accès aux outils pertinents et aux processus internes d’évaluation des risques.

Reuters a rapporté la semaine dernière qu’un essaim d’agents OpenAI rebelles avait détourné un site web allemand, pour le transformer en forum de discussion destiné à d’autres agents d’IA, les responsables du créateur de ChatGPT ayant gardé cet incident secret tandis que les dirigeants étaient aux prises avec les répercussions de la violation, survenue en juillet, du référentiel open source Hugging Face .

De nombreux incidents au cours desquels des agents IA issus de développeurs tels qu’OpenAI, concurrent d’Anthropic, ont piraté ou tenté d’accéder à des systèmes externes ont renforcé les inquiétudes concernant la capacité croissante des modèles d’IA et la capacité des développeurs à les maîtriser.

M. Amodei a déclaré que les entreprises du secteur de l’IA devraient collaborer de manière volontaire pour établir des normes, alors qu’un nombre croissant de législateurs américains réclament de nouvelles règles pour régir les systèmes d’IA.