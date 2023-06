Le directeur de la rédaction de L'Equipe, Jérôme Cazadieu, rejoint la LFP

Le directeur de la rédaction de L'Equipe, Jérôme Cazadieu, quittera le journal à la rentrée pour rejoindre LFP Media, filiale commerciale de la Ligue de football professionnel, ont annoncé vendredi cette dernière et le groupe de médias sportifs.

Après huit ans passés à la tête de la rédaction de L'Equipe, Jérôme Cazadieu officiera comme directeur senior marketing et directeur éditorial chez LFP Media, précise un communiqué de cette filiale créée en 2022 pour combiner "compétition sportive et divertissement".

Il quittera ses fonctions journalistiques le 3 septembre, a expliqué de son côté le groupe L'Equipe.

Rédacteur en chef du service football du journal depuis 2016, Lionel Dangoumau, 44 ans, lui succédera "au poste de directeur de la rédaction print (journal papier) et numérique du groupe", a précisé L'Equipe.

Cité dans le communiqué, le directeur général du groupe, Laurent Prud'homme, a remercié "chaleureusement" Jérôme Cazadieu pour "sa participation à la transformation numérique de L'Equipe avec la création de la plateforme L'Equipe Explore et la mise en place de la rédaction unique (papier et web, ndlr) notamment".

Sous son impulsion, "les titres papiers ont été modernisés", rappelle le directeur général, citant "le passage en format tabloïd du quotidien" (2015) ou la transformation en mensuel de l'hebdomadaire France football.

Ce dernier projet s'inscrivait dans un plan social plus large qui a entraîné une grève historique et la non parution du journal pendant deux semaines en janvier 2021.

Jérôme Cazadieu "a également participé à l'internationalisation du Ballon d'Or, avec une nouvelle identité de marque et la création de nouveaux trophées notamment le Ballon d'Or femmes", ajoute Laurent Prud'homme.

Lionel Dangoumau, qui a "réalisé l'ensemble de sa carrière à L'Equipe" depuis 2002, pourra quant à lui "compter sur notre rédaction de près de 300 journalistes pour accélérer la croissance de nos supports", assure le dirigeant.

Le journal L'Equipe s'est vendu chaque jour à plus de 215.000 exemplaires en moyenne en 2022, un chiffre en hausse de 0,6% par rapport à 2021, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).