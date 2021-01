Le difficile avenir du logement en France

Ralentie par la crise, la construction de logements a baissé de 6,9% en 2020 en France et la tendance s'annonce encore pire pour les mois à venir.

(Photo d'illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

En 2020, 376.700 logements ont été mis en chantier en France, soit un recul de 6,9%, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique dont dépend le Logement dévoilés jeudi 28 janvier.

C'est d'abord la conséquence de la crise sanitaire du Covid-19 et des confinements mis en place contre la propagation du virus, en particulier le premier au printemps 2020. Marqué par des restrictions très sévères et des incertitudes sur les activités autorisées, il a bloqué de nombreux chantiers, le temps de mettre en place des mesures de sécurité sanitaire. Plus léger, le reconfinement de fin d'année a eu moins d'effets.

Finalement, "la baisse est un peu moins forte que ce que l'on pouvait craindre" , note auprès de l'AFP l'économiste Olivier Eluère, spécialiste de l'immobilier au Crédit Agricole, soulignant que le secteur souffre nettement moins que d'autres pans de l'économie plombés par la crise.

Baisse des permis de construire

C'est à plus long terme que l'avenir s'annonce difficile pour le logement . Indicateur de l'évolution à venir, le nombre de permis de construire a chuté de 14,7% à 381.600 logements autorisés. Cela signifie que le recul de la création de logements risque encore de s'accentuer cette année alors même que la crise économique renforce l'urgence d'une offre suffisante en matière d'habitations.

Un déclin durable du logement neuf serait préoccupant au-delà de ce seul secteur économique. Une offre suffisante de logements favorise un marché où les prix ne s'envolent pas , ce qui est à son tour un enjeu crucial pour une économie en sortie de crise.

La faute des maires ?

Pourquoi ce déclin persistant des permis ? Au-delà des blocages liés à la crise, le secteur du logement évoque régulièrement la timidité de nombre d'élus locaux à autoriser des logements. Le gouvernement, déjà confronté depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron à une situation mitigée en matière de logement neuf, ne manque donc pas d'en renvoyer la responsabilité à certains maires face auxquels il a durci ses propos ces dernières semaines.

"Certains maires sont très dogmatiques et disent 'J'arrête tout' comme à Bordeaux, Lyon ou Marseille", déclarait mi-janvier la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, sur Radio Immo. "Il faut (...) les mettre face à leurs contradictions", a-t-elle poursuivi. "Arrêter tout, ce n'est pas au bénéfice de leurs habitants."

Les grandes villes citées par Mme Wargon ont un point commun : elles ont élu l'an dernier de nouveaux maires écologistes ou, comme à Marseille, ayant le soutien des écologistes. Les professionnels du logement s'inquiètent des conséquences d'un discours écologiste défavorable à la "bétonnisation" d'autant que celui-ci est largement repris par des élus d'autres bords politiques, y compris à droite.

Mais le secteur cible aussi l'attitude du gouvernement : s'il a mis en place une incitation financière pour que les maires autorisent plus de logements, il a aussi annoncé récemment de nouvelles règles pour limiter les effets de la construction sur l'environnement.

Cette "réglementation environnementale 2020" (RE 2020) prévoit par exemple l'interdiction du chauffage au gaz. Elle est jugée trop stricte par le secteur qui assure qu'elle va encore plus plomber la création de logements en rendant ceux-ci plus chers.

Un vaste panel d'organisations, qui va du monde HLM aux fédérations du bâtiment en passant par les promoteurs, a encore réclamé cette semaine le report de son entrée en vigueur, prévue cet été. "Le rythme de construction actuel ne suffit pas à satisfaire les besoins en logement", ont insisté dans un communiqué commun ces organisations qui estiment que l'on pourrait "tomber durablement à 300.000 logements mis en chantier annuellement sous l'effet de ces contraintes".