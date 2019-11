Le développement, fragile rempart contre la menace terroriste dans le Nord ivoirien

Le Nord ivoirien en alerte (2). Dès 2011, le président Ouattara a mis en place une politique de rattrapage socio-économique d'une région longtemps délaissée.

Avec son maillot du FC Barcelone, son pantalon de survêtement et ses sandales aux pieds, difficile d'imaginer qu'il est l'un des hommes forts du Nord ivoirien. Cette figure politique, qui souhaite conserver l'anonymat, nous accueille dans son salon en toute décontraction. La pièce est grande et décorée avec goût. « Depuis que M. Alassane Ouattara est au pouvoir, nous sommes plus à l'aise », reconnaît-il. Dans sa ville, comme un peu partout désormais dans cette partie du pays, les chantiers de construction de voies bitumées et d'électrification vont bon train. « La route précède le développement », répète-t-on ici à l'envi.

En 2011, après plusieurs mois de violences en raison d'une élection présidentielle très controversée, le nouveau président Ouattara, originaire de Kong, au nord, évoquait un nécessaire « rattrapage ethnique ». Une formule polémique qui traduisait sa volonté de redresser l'économie des cinq régions septentrionales, toujours classées en 2016 comme les plus pauvres du pays selon un rapport de l'Institut national des statistiques (INS). « Le nord a connu beaucoup de difficultés après les crises. Il n'y avait plus d'eau potable, plus d'administrations, les populations étaient livrées à elles-mêmes », retrace Moussa Diomandé, docteur en économie et entrepreneur dans différentes localités du nord ivoirien.

L'enjeu est aussi sécuritaire, alors que la menace terroriste pèse durement sur le Mali et le Burkina Faso voisins. « Notre action depuis quelques années pour développer le nord peut permettre de lutter contre l'infiltration djihadiste », affirme le général Diomandé Vagondo, nouveau ministre de la sécurité et ancien chef d'état-major particulier du président Ouattara, pour qui « le terrorisme se nourrit de l'absence de l'Etat et de la pauvreté ».

