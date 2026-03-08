Le dernier de D3 anglaise se paye Sunderland en FA Cup

C’est quoi l’équivalent du Petit Poucet Intermarché chez les Anglais ? Opposé à Sunderland en 8e de finale de FA Cup, Port Vale a signé l’exploit du week-end outre-Manche . Alors que le club de Burslem occupe actuellement la dernière marche du classement de League One, la troisième division anglaise, les protégés de Jon Brady se sont imposés 1 à 0 face aux Black Cats , pensionnaires de Premier League.

THEY'VE DONE IT 🤯@OfficialPVFC have beaten Premier League Sunderland to reach the #EmiratesFACup quarter-finals 🏆 📺 @footballontnt and @discoveryplusUK pic.twitter.com/IgXJFhYuaK…

LB pour SOFOOT.com