Le derby de Turin pour la Juve par Léo De Garrigues (iDalgo) La Juventus Turin a remporté haut la main le derby qui l'opposait au Torino (4-1) en ouverture de la 30e journée de Serie A. Dès la 3e minute, Paulo Dybala a ouvert le score et mis la Vieille Dame sur de bons rails. Servi par Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado a doublé la mise à la demi-heure de jeu. Juste avant la mi-temps, Andrea Belotti a réduit le score sur un penalty provoqué par Matthijs de Ligt. A l'heure de jeu, Cristiano Ronaldo a inscrit son premier coup-franc direct avec la Juve avant que Koffi Djidji ne coupe un centre de Douglas Costa dans son propre but quelques minutes plus tard. Au classement, les hommes de Maurizio Sarri prennent provisoirement 7 points d'avance sur la Lazio Rome qui accueille l'AC Milan à 21h45 ce soir.

