Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le derby de la Ruhr pour Dortmund Reuters • 24/10/2020 à 21:17









Le derby de la Ruhr pour Dortmund par Adonis Vesin (iDalgo) Sans opposition. Le Borussia a déroulé son football face à l'avant-dernier de Bundesliga, Schalke 04 (3-0), dans le « Revierderby ». Akanji (55e), Haaland (61e) et Hummels (78e) ont porté Dortmund, qui n'a pas concédé le moindre tir cadré. Apathiques, les hommes de Manuel Baum sont restés toute la rencontre dans leurs trente mètres, sans proposer grand-chose en contre, et achèvent un vingt-et-unième match sans victoire. La formation de Lucien Favre conforte sa troisième place à un point du leader Leipzig (13). Schalke est avant-dernier avec un seul point, deux buts inscrits pour dix-neuf encaissés. Le trajet retour de 40 km risque d'être bien long.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.