Le derby dans la poche de Nîmes

Longtemps fermé, le derby entre Montpellier et Nîmes a finalement accouché d'une victoire des Crocos dans les derniers instants de la partie grâce à un pion de Renaud Ripart (0-1). Les Gardois gagnent, ainsi, le derby pour la première fois depuis leur retour dans l'élite.

Montpellier 0-1 Nîmes

Delort-Laborde, couple Mosson

Pelouse quadrillée de tous les côtés

Qui d'autre que lui ? Qui d'autre que Renaud Ripart, Nîmois pur souche, pour venir donner la victoire aux Crocos face à Montpellier ? Ce dimanche après-midi sur la pelouse de la Mosson, alors que le derby se dirigeait vers un triste match nul et vierge, le couteau suisse du Nîmes Olympique a surgi pour faire gagner les siens à quelques minutes de la fin de la partie (0-1).Un but et une victoire venant ainsi récompenser le joli travail tactique de Jérôme Arpinon et ses joueurs, qui ont parfaitement réussi à museler la meilleure attaque de Ligue 1 grâce à un bloc solide et compact pendant toute la partie. Pour la première fois depuis son retour en Ligue 1, le Nîmes Olympique sort victorieux d'une confrontation avec son voisin.Dans un joli maillot rose inhabituel en soutien au mouvement Octobre Rose, Montpellier peine à rentrer dans son match. C'est d'ailleurs Renaud Ripart qui fait passer le premier frisson de la rencontre, mais son centre-tir file devant le but de Jonas Omlin (5). Bien en place, les Crocos cadenassent les couloirs et empêchent les pistons Arnaud Souquet/Mihailo Risti? de se déployer vers l'avant. De la même manière, le trio Fomba-Cubas-Deaux frustre parfaitement la triplette adverse au milieu de terrain.