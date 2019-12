Le député UDI Joachim Son-Forget, ex-LREM, quitte son groupe et se rapproche de Marion Maréchal

Il y a pile un an, il siégeait encore au sein du groupe majoritaire La République en Marche (LREM). Le député Joaquim Son-Forget quitte à présent le groupe UDI, qu'il avait rejoint le 15 janvier 2019, et s'affiche avec Marion Maréchal (ex-Le Pen). Il souhaite « maintenir [son] indépendance politique et dans un cheminement ouvertement à droite », a-t-il indiqué dans un communiqué publié sur Twitter mercredi après-midi. Seuls mes communiqués officiels font foi concernant mon départ du groupe parlementaire @DeputesUDIAgir. Je ne me suis jamais encarté à l'@UDI_off ni à @agir_officiel. A lire ici ainsi que ma lettre à @jclagarde. pic.twitter.com/VOUmwUn0Fi-- Joachim Son-Forget (@sonjoachim) 18 décembre 2019L'élu avait posté mercredi dernier une photo de lui en compagnie de Marion Maréchal, avec comme seul commentaire « Comment dit-on « teasing » en bon français ? ». Il reproche au président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir « surréagi virtuellement » à ce cliché, « pour s'ériger comme gardien de la moralité suprême ». Comment dit-on « teasing" en bon français ? @MarionMarechal pic.twitter.com/ZSGkQkQaqC-- Joachim Son-Forget (@sonjoachim) 11 décembre 2019« Chacun connaît l'incompatibilité entre l'UDI, qui représente le centre droit, et toute forme d'extrême droite, d'intolérance ou d'europhobie ou de xénophobie », avait notamment réagi Jean-Christophe Lagarde.Tweets sexistes et démission du groupe LREMJoaquim Son-Forget, ancien militant du Parti socialiste passé à la LREM en 2017, se revendique désormais « à distance du carcan conventionnel des partis actuels et des prétendus gardiens de l'ordre moral ».Fin décembre 2018, il avait suscité la polémique en publiant des tweets sexistes visant la sénatrice EELV Esther Benbassa. Menacé de sanctions par le groupe LREM, il en avait démissionné le 29 décembre.Celui qui assure que « [son] soutien au président de ...