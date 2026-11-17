Nicolas Thierry à la tribune de l'Assemblée nationale le 4 avril 2024 ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le député écologiste Nicolas Thierry, lauréat mardi du prix environnemental Earthshot créé par le prince William, a vulgarisé en France l'enjeu des PFAS, ou "polluants éternels", dont il a obtenu l'interdiction légale en orchestrant une "coalition" d'associations, de scientifiques et d'ONG.

Âgé de 50 ans, député de Gironde depuis 2022, ce fils et petit-fils de viticulteurs explique défendre la cause environnementale en vertu d'une "adolescence marquée par (...) des maladies liées aux pesticides" dans son entourage.

"Cela m'a beaucoup révolté", confiait-il à l'AFP avant cette distinction internationale. "Ça a été la base de mon engagement, cette question de la pollution chimique, des pesticides et de l'impact sur la santé."

"Ma première pensée est pour toutes les victimes d'hier et d'aujourd'hui, empoisonnées en silence depuis des années. Ce prix est le leur", a réagi Nicolas Thierry dans un communiqué après l'attribution du prix à Bombay (Inde).

"Les PFAS, c'est le scandale sanitaire de ce début de XXIe siècle. On a réussi en France à passer une loi très ambitieuse mais l'enjeu, aujourd'hui, c'est de couper le robinet de la pollution à l'échelle mondiale, puisque ce sont des polluants qu'on retrouve partout", a-t-il déclaré à l'AFPTV sur le tapis rouge de la cérémonie.

Il faut que tous les pays "se saisissent de ce sujet et adoptent des règlementations ambitieuses (...) C'est vraiment un enjeu sanitaire de premier ordre", a insisté le parlementaire.

Sensibilisé par "des amis scientifiques" à la question méconnue des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) rejetées massivement par l'industrie, le tout frais député lance en 2022 une initiative de longue haleine pour sensibiliser l'opinion à ces "polluants éternels", qui s'accumulent dans l'air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu'au corps humain, avec pour certains des effets délétères pour la santé.

"On a planifié les choses sur deux, trois ans, en faisant des actions coup de poing pour que les gens commencent à en entendre parler", dont un tour de France, raconte ce natif de Créon (Gironde), père de deux enfants, passionné d'histoire et adepte du karaté.

"Travail d'orfèvre"

Il est rejoint dans sa campagne par des scientifiques, experts, associations (60 millions de consommateurs, Ligue contre le cancer...) et des figures écologistes comme la militante Camille Étienne, menant un "travail de chef d'orchestre" entre toutes ces composantes, afin de "créer un mouvement de société".

Et il obtient, en 2025, l'adoption de sa proposition de loi interdisant la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique, produit de fart (pour les skis) ou produit textile d'habillement contenant des PFAS, à l'exception de certains textiles industriels ou "nécessaires à des utilisations essentielles". Une taxe visant les industriels rejetant des PFAS, sur le principe du "pollueur-payeur", est entrée en vigueur début septembre.

Nicolas Thierry le 12 juin 2021 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Un tour de force dans une Assemblée très morcelée après la dissolution de 2024, où cet ex-conseiller des candidates présidentielles écologistes Dominique Voynet (2007) et Eva Joly (2012) a su transiger et convaincre.

"C'est un très fin connaisseur des dossiers, qui allie à la fois la technique et comment faire avancer un sujet", résume Emilie Sarrazin, élue régionale écologiste. "Il a vraiment fait un travail d'orfèvre."

"Il est efficace et sait mener sa barque", abonde Alain Rousset, président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, qui "garde toute (son) amitié" pour son ancien vice-président (de 2015 à 2021), même si Nicolas Thierry a "divergé" au dernier scrutin pour mener "une liste verte".

L'élu écologiste avait annoncé; avant l'attribution du prix Earthshot qui récompense les promoteurs de solutions originales pour la préservation de l'environnement, qu'il reverserait l'intégralité de la dotation d'un million de livres sterling (1,2 million d'euros) "aux associations et ONG qui se mobilisent contre la pollution aux PFAS".

Il se mobilise désormais sur la question du tabac, "première cause de mort évitable en France" avec 75.000 décès par an selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Il a déposé, fin 2025, une proposition de loi transpartisane visant à interdire la vente de tabac à toute personne née après 2014.