Le député LREM Laurent Saint-Martin nouveau rapporteur général du budget

Le député LREM Laurent Saint-Martin a été officiellement choisi mercredi comme nouveau rapporteur général du budget, succédant au "truculent" Joël Giraud dans cette fonction stratégique à l'Assemblée nationale.

Cette passation à mi-mandat entre MM. Saint-Martin et Giraud (LREM) a été prévue dès le début de la législature, et actée mercredi matin par une élection en commission des Finances. Il était le seul candidat.

A 34 ans, ce "vrai produit de la société civile" devient "le plus jeune rapporteur général de la Ve République", après avoir passé plus de "deux ans à observer", explique-t-il à l'AFP.

Diplômé de l'école de commerce Edhec, il "vient plutôt du monde du financement de l'entreprise" et a notamment travaillé à la Banque publique d'investissement (BPI) et pour l'opérateur boursier paneuropéen Euronext.

"Le défi que je lance à la majorité c'est: on ne laisse pas laisser filer les dépenses et la dette", dit celui qui entend "sortir de son bureau" et estime qu'il a une "responsabilité" pour expliquer aux Français l'impact des réformes pour leur pouvoir d'achat.

Il se donne un semestre pour faire de nouvelles propositions pour "faire mieux avec moins".

Sur le dossier des retraites, il prévoit dès le prochain budget la prise en compte des mesures pour les enseignants, et estime qu'il y a "un vrai travail à faire pour bien anticiper tous les coûts liés à la réforme".

Autre enjeu: "faire des budgets plus verts", souligne l'élu du Val-de-Marne.

Si Laurent Saint-Martin revendique "un changement dans la continuité", son profil semble a priori plus sage que celui de Joël Giraud, 60 ans. Outre son goût pour les chiffres, cet ex-radical de gauche est connu pour son humour et sa passion pour la musique metal, notamment du groupe allemand Rammstein.

"Vous avez été capable de montrer que la très grande connaissance de la matière financière pouvait passer par un caractère truculent, joyeux, parfois farceur", a d'ailleurs souri le Premier ministre Edouard Philippe en rendant hommage à M. Giraud mardi dans l'hémicycle.

"J'ai eu plusieurs hommages, je le répète à nouveau, je ne suis pas mort", a encore plaisanté Joël Giraud mercredi matin en commission des Finances, avant de laisser son fauteuil.

