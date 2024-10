Le député LFI David Guiraud candidat aux municipales à Roubaix

Le député LFI David Guiraud le 8 juillet 2024 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le député LFI David Guiraud, 31 ans, a annoncé mardi sa candidature aux élections municipales de 2026 à Roubaix et son ambition de prendre la mairie au divers droite Guillaume Delbar, en espérant pouvoir présenter une candidature d'union.

Parachuté de Seine-Saint-Denis et élu en 2022 dans la 8e circonscription du Nord, David Guiraud avait été largement réélu dans une candidature d'union de la gauche, avec 64% des voix, au second tour des législatives en juillet, et même plus de 70% sur la ville de Roubaix.

Cet ex porte-parole de la branche jeunesse de LFI, fils de l'ancien maire socialiste des Lilas Daniel Guiraud, a néanmoins souligné sa volonté de tendre la main aux partis du Nouveau Front populaire, si possible dès le premier tour.

"Il ne faut pas être arrogant, ni se rabougrir sur sa base électorale", explique-t-il au quotidien La Voix du Nord à qui il a officialisé sa candidature.

"LFI est probablement la première force politique de Roubaix, mais moi je veux ouvrir largement cette campagne, le but ce n'est pas seulement de gagner, mais ensuite d'exercer le pouvoir. Et je ne veux ni gagner seul, ni gouverner seul."

L'Insoumis évoque un "choix mûri depuis longtemps", précisant à l'AFP qu'il envoyait mardi soir un courrier aux organisations membres du Nouveau Front populaire pour les convier à une première rencontre.

Interrogé sur ses priorités pour Roubaix, David Guiraud cité par le journal répond "la sûreté, la propreté et l'emploi".

"La mairie ne va pas tomber comme un fruit mûr, il va falloir travailler, et mener une campagne stimulante et heureuse", insiste-t-il dans les colonnes de la Voix du Nord.

La mairie est tenue depuis 2014 par le divers droite Guillaume Delbar, condamné en mai en appel à six mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour escroquerie en bande organisée.