Le député LFI Sébastien Delogu, le 27 août 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Se disant visé par des centaines de messages et d’appels malveillants, le député LFI de Marseille Sébastien Delogu a déposé plainte pour menaces de mort et a annoncé mercredi que deux autres séries de plaintes allaient suivre.

"Dès que M. Delogu poste un message sur ses réseaux sociaux ou qu'il prend position, il reçoit systématiquement des menaces ou des injures", indique à l'AFP son avocat Me Yones Taguelmint.

Son conseil a déposé plainte mardi auprès du procureur de Marseille pour menaces de mort envers une personne investie d’un mandat électif public, actes d’intimidation, appels et messages malveillants réitérés, harcèlement numérique, injures non publiques à caractère raciste ou homophobe.

La plainte consultée par l'AFP, comprend notamment, parmi des dizaines de messages des années 2025 et 2026, une lettre de menaces accompagnée d'une munition, ainsi que de nombreux envois d'insultes sur Instagram ou WhatsApp. Certains de leurs auteurs affirment avoir l’adresse du député et celle de sa mère : "On te suit dans les moindres mouvements", "je te conseille de regarder derrière toi, d’ici peu il va t’arriver un accident".

Le député a "décidé de faire des vagues de dépôt de plaintes pour que cela cesse et pour porter les affaires en justice", a expliqué Me Taguelmint. "Il y a déjà eu des condamnations mais trop peu au regard des menaces", déplore-t-il.

En juillet, un ancien militaire ayant menacé l'élu sur Instagram avait été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 12 mois d'emprisonnement, dont six ferme, et une interdiction de rentrer en contact avec lui.

Le député des quartiers Nord de Marseille, fervent défenseur de la cause palestinienne, est très actif sur les réseaux sociaux et compte près d’un demi-million d’abonnés sur Instagram.