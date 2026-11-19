David Habib le 30 mars 2014 à Pau ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le député des Pyrénées-Atlantiques David Habib est décédé subitement à 65 ans, a annoncé jeudi dans l'hémicycle la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avant que les députés n'observent une minute de silence pour cet ex-socialiste.

M. Habib siégeait désormais au sein du groupe indépendant Liot, dont les membres "garderont de lui le souvenir d'un homme de fortes convictions, chaleureux et humaniste", selon un communiqué diffusé après l'annonce de son "décès soudain", dont la cause n'a pas été précisée.

Selon une source politique locale interrogée par l'AFP, il s'agit d'une mort naturelle.

Il "nous a quittés cette nuit", a déclaré Mme Braun-Pivet, interrompant la séance en cours pour s'adresser à l'hémicycle.

"Il était élu des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002. Cela faisait 24 ans qu'il siégeait sur nos bancs et plus encore, qu'il consacrait sa vie à la République et à nos concitoyens", a ajouté Mme Braun-Pivet depuis le perchoir.

"Nous réaliserons un hommage digne de ce grand élu de la République, qui fut également à plusieurs reprises vice-président de cette Assemblée", a-t-elle également annoncé, avant que les députés présents ne se lèvent pour observer une minute de silence.

Né le 16 mars 1961 à Paris, diplômé de Sciences Po Bordeaux en 1983, il est conseiller général des Pyrénées-Atlantiques de 1992 à 2002, maire de Mourenx entre 1995 et 2014, avant de briguer la mairie de Pau cette année-là et de s'incliner face à François Bayrou.

L'ex-Premier ministre a salué jeudi une "figure" du Béarn.

David Habib avait quitté le PS en 2022 après s'être opposé à l'alliance avec LFI au sein de la Nupes, et avait rejoint l'année suivante la Convention de Bernard Cazeneuve, qui a rendu hommage à son "ami" sur le réseau social X.

Le chef des députés socialistes à l'Assemblée, Boris Vallaud, a salué "un homme de convictions, un homme de courage, tempétueux parfois, généreux toujours, fidèle à ses amis, fidèle à son territoire, les Pyrénées-Atlantiques".

Vice-président de l'Assemblée nationale entre 2015 et 2017, puis entre 2019 et 2022, M. Habib participait encore mercredi à une réunion de la mission d'information qu'il présidait sur le maillage scolaire, selon une vidéo publiée sur le site de l'Assemblée.

Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a souligné auprès de La République des Pyrénées "l'attachement extrêmement fort (du défunt) au bassin de Lacq", le plus grand gisement de gaz naturel exploité en France durant six décennies avant sa reconversion dans les énergies renouvelables, à laquelle il a beaucoup œuvré.