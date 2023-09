Le dépouille de Botero arrive en Colombie pour un dernier adieu dans son pays natal

Le cercueil contenant la dépouille du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero arrive à l'aéroport international El Dorado de Bogota, le 21 septembre 2023 ( AFP / Daniel Munoz )

La dépouille de Fernando Botero est arrivée jeudi à Bogota à bord d'un avion en provenance de France, donnant le coup d'envoi d'une semaine d'hommages à l'artiste colombien le plus célèbre au monde, a constaté l'AFP.

Le cercueil du peintre et sculpteur décédé le 15 septembre à Monaco des suites d'une pneumonie a été embarqué dans un corbillard, à l'aéroport El Dorado de la capitale colombienne.

Lina Botero, l'une de ses filles, l'attendait en larmes, accompagnée du ministre de la Culture, Juan David Correa.

Les Colombiens doivent faire leurs derniers adieux à l'un des artistes les plus importants du XXe siècle et l'une des personnalités colombiennes les plus connues à l'étranger, avec le prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, au cours de plusieurs événements.

De vendredi à dimanche, le cercueil de l'artiste sera exposé dans une chapelle ardente ouverte au public au sein du Capitole, le siège du Congrès, et lundi, une messe catholique et un concert seront organisés en son honneur au musée Botero, où 208 de ses œuvres sont exposées, selon le ministère de la Culture.

Lina Botero (d), fille du défunt peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, dont la dépouille est arrivée à Bogota, le 21 septembre 2023 ( AFP / Daniel Munoz )

Medellin, sa ville natale dans le nord-ouest du pays, recevra mardi et mercredi le corps de l'un de ses fils les plus aimés, qui a fait don de sculptures et de peintures qui ornent les parcs et places de la deuxième ville de Colombie.

Jeudi, "à l'issue de ces hommages, le corps du maître et son cercueil incinérés et transférés en Italie, où sa dépouille reposera" dans le petit village de Pietrasanta, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ses cendres seront enterrées à côté de la tombe de son épouse, l'artiste grecque Sophia Vari.

Les œuvres de Botero, représentant pour la plupart des personnages aux formes voluptueuses, ont été adjugées aux enchères pour des sommes allant jusqu'à 4,3 millions de dollars dans les galeries les plus prestigieuses du monde.

Fernando Botero a aussi été un grand mécène, avec des donations estimées à plus de 200 millions de dollars. Soucieux de rendre ses œuvres accessibles au grand public, en particulier les classes populaires, il a donné aux musées de Medellin et de Bogota nombre de ses œuvres, mais aussi des dizaines de tableaux de sa collection privée, dont des Picasso, Monet, Renoir, Miro...

Ses œuvres sont aussi visibles en plein air dans de nombreuses villes du monde.