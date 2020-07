Le Deportivo La Corogne touche le fond

La Corogne est tombée sans même pouvoir combattre, privée de la chance de sauver son honneur par le report du dernier match de sa saison, en raison d'un trop grand nombre de contaminations au Covid-19 dans les rangs de son adversaire, Fuenlabrada. Le Depor, mathématiquement condamné, est en effet relégué en troisième division, vingt ans tout juste après son incroyable titre de champion d'Espagne. Retour sur la descente aux enfers d'un club bien loin de son glorieux passé.

Vidéo

Le mythe d'Icare

Il y avait déjà quelque chose de tragique dans la vidéo de présentation des nouveaux maillots de La Corogne, inspirés de la tunique à rayures en T avec laquelle le Super Depor avait remporté son premier titre, la Coupe du Roi 1995 : le ciel d'orage et la pluie battante, qui rendaient sinistre cet hommage teinté de nostalgie. Avec le recul, la symbolique semble presque prémonitoire, voire cruelle, car c'est en toute hypothèse en troisième division que lesarboreront cet équipement mythique. En effet, même si elle n'a pas pu disputer le dernier match de sa saison, reporté car plusieurs de ses adversaires de Fuenlabrada ont été déclarés positifs au Covid, La Corogne, 19, ne peut mathématiquement plus rattraper le premier non-relégable Ponfferradina. Qu'elle paraît lointaine, désormais, cette époque dorée des années 1990 et du début des années 2000 où le Super Depor rivalisait avec les grands d'Espagne et d'Europe.Il y a quelque chose de solaire dans la trajectoire du Depor et c'est finalement à son zénith qu'on trouve en germes les raisons de son crépuscule. De fait, en 2004, La Corogne écrit la plus belle page de son histoire européenne, en manquant d'un rien la finale de la Ligue des champions face au Porto de José Mourinho. Mais peut-être arrivé trop près du soleil, c'est aussi à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com