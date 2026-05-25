Le départ de Saud Abdulhamid pour le Mondial retardé à cause d’un cambriolage

On a connu meilleure préparation. Après avoir célébré la victoire en Coupe de France avec le RC Lens et ses supporters comme il se doit, Saud Abdulhamid s’est rendu à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour le mariage d’un proche. Un repos bien mérité, avant de s’envoler outre-Atlantique pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Arabie saoudite .

Plus de passeport

Or, la Fédération saoudienne a annoncé, ce lundi que le départ du latéral droit prêté par l’AS Roma était retardé à cause d’un cambriolage. Sa voiture et certaines affaires, dont son passeport, ont été volées durant son séjour néerlandais, l’empêchant de se rendre au camp de base saoudien. La Fédé a assuré travailler avec « l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite aux Pays-Bas afin de délivrer les documents nécessaires permettant au joueur de rejoindre la sélection » .…

EL pour SOFOOT.com