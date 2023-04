« Le départ de Kita vaudrait toutes les Coupes de France »

Si le FC Nantes vise une deuxième Coupe de France d'affilée, de nombreux supporters des Jaune et Vert sont habités par deux sentiments contraires : vibrer pour leur club de cœur et rejeter ce qu'il représente sous Waldemar Kita. Une ambivalence parfois difficile, voire impossible à gérer.

Comme au printemps dernier, une marée jaune et vert est attendue dans la capitale et à Saint-Denis, samedi, avec la possibilité de voir le FC Nantes réaliser un nouveau doublé en ravissant une cinquième Coupe de France. Depuis le début de semaine, les supporters comptent les jours, les heures et s’imaginent un tas de scénarios, en attendant le grand soir. Ce n’est pas le cas de Romain, 28 ans, un amoureux des Canaris qui n’a plus mis les pieds à la Beaujoire depuis mars 2020, juste avant le confinement, et qui n’était pas non plus de la partie l’année dernière pour la finale remportée contre Nice. « J’ai toujours dit dans ma vie que la première fois que je mettrais un pied au Stade de France, ce serait pour le FC Nantes, mais c’était avant que je bascule dans un extrémisme total » , assume-t-il, bien conscient de représenter une infime minorité des fans nantais. Samedi soir, il sera pour une victoire de Toulouse, un club qui lui est « sympathique depuis que Comolli est arrivé » .

Pour moi, ce n’est pas le FC Nantes qui joue et je ne veux pas voir ce club réussir. J’aimerais pouvoir mettre ma haine des Kita de côté, mais je n’y arrive pas.…

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com