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Le départ canon du PSG
information fournie par So Foot•04/11/2026 à 09:53
Il peut respirer. Michael Carrick le savait, il était en très grand danger en cas d’une énième défaite de Manchester United ce mardi contre la Roma. Ce n’est pas le 2-0 pour les Italiens sur le tableau d’affichage à la pause qui a dû le rassurer. Pourtant, son ...
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Deux sans trois. Alors que la prochaine trêve internationale pour les Bleues se déroulera à cheval sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, les protégées de Laurent Bonadei ne disputeront finalement que deux matchs amicaux contre les trois ...
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Tu peux perdre une fois mais pas 14. Jour de gloire pour l’Olympique de Marseille, le club phocéen n’est plus le détenteur de la plus longue série de défaites en Ligue des champions . Il vient tout juste de se faire détrôner par le Slovan Bratislava qui s’est incliné ...
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Retour au bercail ? L’ancien joueur de l’équipe de France, désormais chroniqueur sur La Chaîne L’Équipe, Vikash Dhorasoo fait campagne pour un retour chez lui, au Havre. Natif de la ville, il se voit en sauveur d’un club en crise depuis le renvoi de Didier Digard ...
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