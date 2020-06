Le déficit commercial français se creuse et atteint 5 milliards d'euros en avril

La contraction des échanges, liée aux mesures de confinement, a touché plus fortement les exportations que les importations.

Des agents des Douanes à Calais en janvier 2019. ( AFP / DENIS CHARLET )

Conséquence logique des mesures de confinement prises pour endiguer l' épidémie de coronavirus , les échanges se sont contractés dans le monde. En France, cela a entraîné une augmentation du déficit commercial, la chute des exportations ayant été supérieure à celle des importations dans le pays, ont annoncé mardi 9 juin les Douanes. Le déficit commercial a ainsi atteint 5 milliards d'euros en avril, soit 1,8 milliard de plus qu'en mars. Lors du mois précédent, la situation était inverse, entraînant une réduction du déficit commercial.

"Cette contraction très forte des échanges depuis deux mois est liée aux mesures de confinement mises en place en France et dans le monde dans le contexte de crise sanitaire Covid-19", ont expliqué les Douanes. La chute des exportations s'est accélérée (-11,4 milliards d'euros en avril, après -7,1 milliards en mars). Elles r etombent à 23,7 milliards d'euros, soit "à un niveau qu'elles n'avaient plus atteint depuis l'été 1999" . Les importations ont, elles, poursuivi leur repli, reculant de 9,6 milliards d'euros en avril, après avoir baissé de 8,8 milliards le mois précédent.

Dans le détail, le déficit énergétique s'est réduit "quasiment de moitié" en raison de la "très forte contraction des approvisionnements", notamment en pétrole raffiné. Le solde en biens de consommation redevient déficitaire du fait d'un décrochage des exportations, alors qu'il avait été à l'équilibre en mars pour la première fois depuis 2003. Parmi les évolutions les plus notables figurent également " le pic des approvisionnement en produits de l'industrie textile sous l'effet des importations massives de masques de protections et le repli des livraisons de produits pharmaceutiques, contrecoup du bond enregistré en mars", ont détaillé les Douanes.

Même schéma pour le solde des transactions courantes : il s'est dégradée de façon "marquée" entre mars et avril, passant de -2,8 à -5,4 milliards d'euros, a indiqué par ailleurs la Banque de France (BdF) dans un communiqué. "Cette détérioration découle d'une très forte contraction des échanges de biens et de services, touchant plus fortement les exportations que les importations", a expliqué la BdF.