Le déficit commercial américain sur les biens s'est fortement creusé en octobre, le développement des infrastructures d'intelligence artificielle continuant d'attirer les importations à un rythme soutenu, ce qui pourrait à nouveau faire peser le commerce comme un frein à la croissance économique au quatrième trimestre.

Le déficit commercial des biens a augmenté de 10,7%, soit 14,4 milliards de dollars, pour atteindre 149,5 milliards de dollars le mois dernier , a indiqué vendredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit des biens de 133 milliards de dollars.

Les importations de biens ont bondi de 21,1 milliards de dollars pour atteindre 365,3 milliards de dollars. Les exportations de biens ont augmenté de 6,7 milliards de dollars pour s’établir à 215,8 milliards de dollars .

Le gouvernement a indiqué mercredi que le commerce avait réduit de 3,21 points de pourcentage la croissance du produit intérieur brut au troisième trimestre. Ce frein a toutefois été largement compensé par la forte croissance des dépenses de consommation et des investissements des entreprises en équipements, principalement liés à l’intelligence artificielle.

L'économie a connu une croissance d' à un taux annualisé de 4,3% au dernier trimestre, après s'être développée à un rythme de 2,2% entre avril et juin. Le commerce n'a pas contribué à la croissance du produit intérieur brut pendant quatre trimestres consécutifs, ce qui reflète la forte demande intérieure.