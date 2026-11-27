Le déficit commercial américain dans le secteur des biens s'aggrave encore, l'IA contribuant à faire grimper les importations à un niveau record

Le déficit commercial américain des biens s'est fortement creusé en octobre, le développement des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) ayant propulsé les importations à un niveau record, ce qui pourrait à nouveau faire peser le commerce comme un frein à la croissance économique au quatrième trimestre.

La flambée des importations annoncée vendredi par le ministère du Commerce a également touché d’autres catégories, notamment les véhicules à moteur, les fournitures industrielles et les biens de consommation, reflétant une forte demande intérieure . Les importations ont augmenté à un rythme soutenu malgré les droits de douane agressifs imposés par le président Donald Trump.

Trump a défendu ces droits de douane, les jugeant nécessaires pour réduire le déficit commercial et redynamiser la base industrielle du pays. L’administration Trump a proposé cette semaine de nouveaux taux maximaux potentiels allant de 20 % à 40 % à l’encontre de 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne, afin de contrer ce que la Maison Blanche qualifie de surcapacité industrielle encouragée par ces pays.

« Le déficit commercial des biens s’est aggravé en octobre , ce qui pèsera sur la croissance économique au quatrième trimestre », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. « Les importations de biens d’équipement sont en forte hausse , ce qui montre que l’IA ne conduit pas toujours à une plus forte croissance économique aux États-Unis. »

Le déficit commercial des biens a bondi de 10,7 %, soit 14,4 milliards de dollars , pour atteindre 149,5 milliards de dollars le mois dernier, son plus haut niveau depuis mars 2025, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 133 milliards de dollars.

Les importations de biens ont bondi de 6,1 %, soit 21,1 milliards de dollars, pour atteindre 365,3 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis que le gouvernement a commencé à suivre cette série de données en 1992. La hausse générale des importations a été tirée par les biens d’équipement, qui ont grimpé de 8,5 %. En octobre, les biens d’équipement ont progressé de 80,0 % en glissement annuel.

Les entreprises investissent massivement dans l’IA, conférant à cette technologie un rôle prépondérant dans l’économie. Cependant, le développement des infrastructures d’IA repose fortement sur les importations, ce qui pèse sur la croissance du produit intérieur brut.

Les importations de biens de consommation ont progressé de 2,6 %, tandis que celles des autres biens ont augmenté de 4,5 %. La demande intérieure, qui englobe les investissements des entreprises et les dépenses de consommation, a connu au troisième trimestre sa plus forte croissance depuis plus de cinq ans.

Les importations de fournitures industrielles, qui comprennent le pétrole brut et l’or non monétaire, ont augmenté de 6,0 % le mois dernier, tandis que celles de véhicules à moteur, de moteurs et de pièces détachées ont progressé de 4,1 %. Les importations de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de boissons ont augmenté de 2,5 %.

L'IA CONTRIBUE MOINS À LA CROISSANCE DU PIB

« La forte hausse des importations de biens d’équipement observée cette année est l’une des raisons pour lesquelles l’IA contribue moins à la croissance du PIB que ne le laissent supposer les chiffres des dépenses des entreprises », ont écrit les économistes de Goldman Sachs dans une note.

Les exportations de biens ont augmenté de 3,2 %, soit 6,7 milliards de dollars, pour atteindre 215,8 milliards de dollars. Les exportations de fournitures industrielles ont progressé de 4,9 % et celles de biens d’équipement de 3,4 %.

Les exportations de véhicules à moteur, de moteurs et de pièces détachées ont bondi de 5,7 %, tandis que celles de biens de consommation ont augmenté de 4,2 %. En revanche, les exportations de produits alimentaires, d’aliments pour animaux et de boissons ont chuté de 7,9 %.

Le gouvernement a indiqué mercredi que le commerce avait fait perdre 3,21 points de pourcentage à la croissance du PIB au troisième trimestre. Ce frein a toutefois été largement compensé par la forte croissance des dépenses de consommation et des investissements des entreprises en équipements, principalement liés à l’IA. L’économie a connu une croissance à un taux annualisé de 4,3 % au dernier trimestre, après s’être développée à un rythme de 2,2 % sur la période d’avril à juin.

Le commerce n'a pas contribué à la croissance du produit intérieur brut pendant quatre trimestres consécutifs, ce qui reflète la vigueur de la demande intérieure.

L'impact négatif attendu du commerce sur la croissance du PIB ce trimestre pourrait être atténué par la reconstitution des stocks par les entreprises afin de répondre à la demande.

Le Bureau du recensement a également indiqué vendredi que les stocks des grossistes avaient augmenté de 0,9 % en octobre, après une hausse de 0,8 % en septembre. Les stocks des grossistes ont été soutenus par une hausse de 1,6 % des stocks de biens durables. Les stocks des détaillants ont augmenté de 0,8 %, après une hausse de 0,7 % en septembre. Les stocks des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées ont bondi de 1,3 %, après une hausse de 0,6 % en septembre.

Hors véhicules automobiles et pièces détachées, les stocks de détail ont augmenté de 0,6 % le mois dernier, après une hausse de 0,7 % en septembre. Cette composante entre dans le calcul du PIB.

Les investissements en stocks ont rebondi au troisième trimestre après avoir reculé pendant cinq trimestres consécutifs. Ils ont contribué à hauteur de 1,64 point de pourcentage à la croissance du PIB au dernier trimestre.

Les économistes de Goldman Sachs ont revu à la baisse leur estimation de la croissance du PIB pour le quatrième trimestre de 0,2 point de pourcentage, à 2,2 %. Cette estimation tient également compte des données d’octobre relatives au commerce de gros et aux stocks, qui, selon eux, ont partiellement compensé l’effet négatif de l'important déficit commercial.