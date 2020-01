Le défenseur des platanes a été reçu par Elisabeth Borne mais «continuera à grimper aux arbres»

La médiatisation du combat de Thomas Brail pour sauver des arbres de l'abattage a fini par payer. L'arboriste tarnais de 45 ans, qui avait passé 28 jours à l'été 2019 perché dans un platane face au ministère de la Transition écologique, boulevard Saint-Germain à Paris, a été reçu cette semaine par Elisabeth Borne.« La ministre a concédé que, parfois, il était nécessaire de grimper et de s'attacher dans les arbres. Cela m'encourage à poursuivre mon combat, car nous sommes des lanceurs d'alerte pour sauver les arbres », a confié Thomas Brail au Parisien - Aujourd'hui en France, au lendemain de son entretien d'une heure et demie, mardi 14 janvier, avec la ministre.A l'été, Thomas Brail avait fait le siège du ministère pour sauver de l'abattage 16 platanes de la commune de Condom, dans le Gers. Ces derniers ont été mis à terre malgré sa mobilisation, mais cette action médiatisée lui a ouvert bien des portes.«Un patrimoine culturel»« Nous avons été reçus avec cinq personnes responsables d'associations pour la sauvegarde des arbres, explique-t-il. Nous avons discuté de la législation sur la protection des arbres en France, qui est obsolète et ne les protège pas et qu'il faut retravailler. Mais aussi des coupes rases catastrophiques en forêt et de la question de l'éducation à l'environnement des enfants à l'école. » VIDÉO.Thomas Brail perché dans un arbre devant le ministère de l'Ecologie « La ministre a proposé des réunions de travail sur ces sujets, explique Thomas Brail. Nous n'avons pas de calendrier mais, de toute façon, je continuerai à grimper dans les arbres pour sensibiliser le public ».Le militant a aussi longuement abordé l'article de loi L.350-3, qui stipule que « les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel [...] et, à ce titre font l'objet d'une protection spécifique ». Une ...