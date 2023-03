Le Défenseur des droits publie un guide pour mieux accompagner les lanceurs d'alerte

Le Défenseur des droits publie vendredi un guide pratique d'accompagnement des lanceurs d'alerte, plus d'un an après l'adoption par les parlementaires d'une loi visant à mieux les protéger.

Est lanceur d'alerte toute personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ou une violation d'un engagement international de la France.

"Nous avons plus de moyens pour les protéger, avec la possibilité de certifier des lanceurs d'alerte", rappelle à l'AFP Cécile Barrois de Sarigny, adjointe chargée de l'accompagnement des lanceurs d'alerte au Défenseur des droits. L'institution indépendante est la seule autorité en France qui a le pouvoir de rendre un avis sur la qualité de lanceur d'alerte, outil destiné à prévenir les représailles.

Le guide pratique d'une cinquantaine de pages publié vendredi permet à toute personne de savoir s'il peut "bénéficier du statut de lanceur d'alerte et du régime protecteur qui lui est rattaché, en se basant sur la définition fixée par la loi".

Cette loi du 21 mars 2022 définit plus précisément leur statut, oriente leurs démarches, renforce leurs droits et ceux des personnes ou associations qui les assistent, facilite leur soutien financier et psychologique, entre autres.

Elle transpose en droit français une directive européenne de 2019, en allant au-delà de ce qu'exige le droit européen, et corrige des imperfections de la loi pionnière, dite "Sapin II", de 2016, peu utilisée à ce jour.

"Avec le nouveau dispositif, le Défenseur des droits a un rôle pivot: accompagner l'organisation des +autorités externes+, qui traitent les alertes et vers lesquelles le lanceur d'alerte peut se tourner", précise Mme Barrois de Sarigny.

Les 41 autorités externes sont listées en annexe du guide, par thème ou ordre alphabétique, comme l'Autorité des marchés financiers (AMF), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), les Conseils nationaux de l'ordre ou le Défenseur des droits.

Les autorités externes étaient reçues jeudi au siège de l'institution pour évoquer leurs attentes et difficultés pour la mise en place de ces dispositions, comme la question des moyens.

"On a aujourd'hui plus de dossiers, plus de demandes de protection et d'accompagnement parce qu'on a ce pouvoir de certification", souligne Mme Barrois de Sarigny.

L'institution comptait 89 dossiers de demande accompagnement de lanceur d'alerte en 2021. "L'an dernier, après quelques mois seulement de mise en oeuvre de la loi, on est passé à 134 dossiers", affirme-t-elle.