"Le déconfinement, le 11 mai, n'est pas une certitude mais un objectif", précise Christophe Castaner

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur a précisé mardi matin sur France Inter que ce qu'a "annoncé le président de la République ce n'est pas le déconfinement le 11 mai, c'est le confinement jusqu'au 11 mai".

Christophe Castaner met les points sur les i. Les critiques et les interrogations pleuvent après l'annonce d'Emmanuel Macron d'un début de déconfinement à partir du 11 mai, accompagné d'une réouverture progressive des écoles et des crèches, notamment de la part des enseignants et de la gauche. Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une "politique hasardeuse" et un manque d'éléments concrets, notamment sur la deuxième vague de l'épidémie tant redoutée, tandis que le patron du PS Olivier Faure a estimé qu'il y avait encore "trop d'inconnues".

"Le déconfinement, le 11 mai, n'est pas une certitude mais un objectif" , a rappelé mardi 14 avril sur France Inter le ministre de l'Intérieur. "Ce qu'a annoncé le président de la République hier, ce n'est pas le déconfinement le 11 mai, c'est le confinement jusqu'au 11 mai", a-t-il insisté. "Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai", a en effet déclaré lundi soir le chef de l'Etat lors de son allocution. "Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir", a-t-il ajouté.

"Il y a des conditions pour que nous puissions déconfiner le 11 mai (...) C'est la discipline, la discipline de respect du confinement, a martelé M. Castaner. La seconde, c'est le combat que nous devons mener ensemble pour ralentir la propagation du virus". A l'heure actuelle, "plus de 11,8 millions de contrôles" ont été effectués partout en France et "un peu plus de 704 000 infractions" pour non-respect des mesures de confinement ont été relevées depuis le 17 mars, a-t-il ajouté.

Un plan d'ici 15 jours pour l'après 11 mai

"Le 11 mai est une date que nous devons encore conquérir par le respect du confinement", a-t-il insisté. "Il est nécessaire de ne pas se projeter en disant 'le 12 mai, c'est le mois de mai et nous faisons ce qu'il nous plaît' et bien non, il faudra continuer à se battre", a poursuivi le ministre.

Le ministre a rappelé que le gouvernement présenterait "d'ici quinze jours le plan de l'après 11 mai" et qu'"il prendra(it) en compte toutes ces problématiques". "Parce que la vérité à l'instant n'est pas forcément celle que nous connaîtrons dans une semaine, c'est sur ces bases-là, ces bases scientifiques médicales, que le gouvernement présentera un plan d'action précis".

Interrogé à plusieurs reprises sur les perspectives du déconfinement dans tel ou tel domaine, par exemple les départs en vacances d'été à l'étranger, M. Castaner a souligné qu'il n'y avait "pas de réponse précise au moment" où il s'adressait aux journalistes et auditeurs. "Moi je conseillerais à ma famille de ne pas se précipiter sur des réservations surtout dans des pays étrangers", a-t-il seulement commenté, avant d'ajouter elliptique : "Je pense qu'il y aura des vacances d'été".