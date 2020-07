Le déconfinement a profité à la vente de voitures d'occasion

Selon le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), 592.699 voitures d'occasion ont été vendues à des particuliers en juin 2020, soit une hausse de 28 % par rapport à juin 2019. Soit le plus haut volume observé ces 10 dernières années.

(Photo d'illustration) ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Après avoir particulièrement souffert du confinement, le secteur automobile repart à la hausse en France, notamment grâce au plan de relance gouvernemental. C'est encore plus vrai en ce qui concerne les véhicules d'occasion, révèle mardi 28 juillet Le Parisien.

Selon le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), 592.699 voitures d'occasion ont été vendues à des particuliers en juin 2020, soit une hausse de 28 % par rapport à juin 2019. "Le plus haut volume observé ces dix dernières années, précise l'un de ses porte-parole. Avec en particulier une demande de véhicules de moins d'un an extrêmement soutenue, en croissance de + 44 %. Et de + 36 % pour les occasions de 2 à 5 ans."

Aramis Auto, spécialiste de la voiture d'occasion et aujourd'hui filiale de PSA, a de son côté vendu +32% de véhicules le mois dernier par rapport à l'an dernier. "Nous avons dû accélérer les cadences dans notre usine de reconditionnement situé à Donzère (Drôme). Nous y traitons aujourd'hui entre 70 et 80 voitures par jour", explique Guillaume Paoli, cofondateur et coprésident avec Nicolas Chartier d'Aramisauto.

"Le marché de l'occasion est en effet reparti extrêmement fort, constate également Benoît Alleaume, le directeur réseau France de Renault. Avec des résultats bien supérieurs à tous ceux observés avant le confinement."

Les véhicules électriques et hybrides, grands gagnants du déconfinement

Comment expliquer ces chiffres ? Il est tout d'abord bon de noter que l'engouement des Français pour les véhicules d'occasion n'est pas nouveau. En effet, en France, le marché de l'occasion est pratiquement trois fois plus important en volume que le véhicule neuf. En 2019, il s'est ainsi vendu en 2019 5,7 millions d'occasions, essentiellement à des particuliers, contre 2,2 millions d'automobiles neuves, dont la moitié aux entreprises, flottes automobiles et loueurs courte ou longue durée.

Pour ce mois de juin, "il y a forcément un effet de rattrapage, après deux mois de confinement", estime par ailleurs Guillaume Paoli d'Aramisauto. "La prime à la conversion a également fortement favorisé le retour des ventes, boostant particulièrement celles liées à l'occasion", ajoute-t-il.

L'électrique et l'hybride, sont les grandes gagnantes. "Les ventes d'occasions 100 % électriques ont été multipliées par trois en juin, pour atteindre 3.643 unités", selon le CCFA. "Nous avons effectivement assisté à un quasi-doublement des demandes concernant les motorisations électriques depuis mai", confirme Antoine Jouteau, le directeur général du groupe Leboncoin.