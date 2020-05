"Le déconfinement a été réussi", assure Bruno Le Maire

Alors que le gouvernement doit décider cette semaine si les cafés et restaurants pourront rouvrir début juin en zone verte et donner des précisions sur les grandes vacances, le ministre de l'Economie a estimé lundi matin sur BFMTV qu'on "était dans la bonne direction".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 19 mai 2020 à Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Après 15 jours, le gouvernement prépare les prochaines étapes du déconfinement avec des annonces attendues cette semaine, notamment sur les grandes vacances et la réouverture des bars et restaurants. A titre personnel, Bruno Le Maire s'est dit "bien sûr" favorable à la réouverture des cafés, bars et restaurants début juin en zone verte. "Mais la décision sera prise en fonction d'un seul et unique critère : la sécurité sanitaire des Français", a martelé lundi 25 mai le ministre de l'Economie et des Finances sur BFMTV . "On est dans la bonne direction", a-t-il néanmoins souligné, assurant que le déconfinement a été "réussi".

Le nombre de malades en réunimation du fait du coronavirus a continué à légèrement diminuer dimanche à 1.655 (-10 par rapport à samedi) selon la Direction générale de la santé. Par ailleurs, 43 nouveaux décès ont été enregistrés dans les hôpitaux dimanche, après 35 autres la veille, portant le bilan total à 28.367 morts en France depuis le 1er mars.

"Un bilan favorable"

"Les indicateurs sont plutôt très favorables" , a également expliqué la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chène, lundi matin sur France 2 . "Le virus est toujours là, sa circulation reste faible. Chacun a joué son rôle pour appliquer les gestes barrières, les distances et c'est aussi cela qui crée un bilan favorable pour cette période de déconfinement."

"On reste prudents", a-t-elle cependant insisté. "On n'a pas d'historique avec le coronavirus, c'est la première fois qu'on le rencontre", a-t-elle souligné, rappelant que l'épidémie a apporté son lot de "surprises" comme la contagiosité de cas asymptomatiques. "Les mesures de déconfinement sont levées très progressivement parce que ça permet de voir au fur et à mesure les impacts sur les indicateurs", a-t-elle conclu.