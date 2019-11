Le début de la période de reproduction de la Grande Barrière de corail est encourageant

Bleu, violet, rouge, orange. Beaucoup l'ignorent, mais le corail qui illumine les fonds sous-marins de leurs couleurs est un animal, et non une plante, qui se reproduit avec des pontes massives synchronisées de sperme et d'œufs pour accroître les chances de reproduction. Or, les scientifiques ont constaté le 17 novembre que la première nuit de cette explosion annuelle de vie était encourageante sur la Grande Barrière de corail, en Australie. Et même « prolifique », selon le mot employé par Pablo Cogollos, un biologiste marin basé à Cairns, au nord-est de l'Australie.« Il y a eu trois fois plus d'œufs et de sperme que l'an dernier, les coraux mous ont pondu quatre jours après la pleine lune et c'est considéré comme le meilleur frai de corail depuis cinq ans », a-t-il souligné.Ce miracle de la nature, que l'on pourrait comparer à un feu d'artifice sous-marin ou à une tempête de neige, ne se produit qu'une fois par an, dans des conditions spécifiques : après une pleine lune, quand l'eau est à une température de 27 ou 28 °C. Le corail mou est le premier à pondre, suivi par le corail dur, une phase qui ne s'étale que sur 48 à 72 heures.Températures records à la surface de l'eauUne bonne nouvelle alors que de vastes zones de corail ont été tuées par l'augmentation des températures de l'océan tout au long des 2300 km de la Grande Barrière australienne, classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1981. Le corail meurt et blanchit. Le nord de la Grande Barrière de corail a ainsi subi deux années successives de blanchiment sans précédent en 2016 et 2017.L'été dernier encore, l'Autorité du parc marin de la Grande Barrière de corail pointait dans son rapport quinquennal : « Les impacts graves des températures records à la surface de l'eau font que l'état de l'habitat du récif est passé de mauvais à très mauvais. » Cette agence gouvernementale ajoutait : « Le réchauffement ...