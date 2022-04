Le debrief Bourse du 13 avril : indécis, le CAC 40 finit en légère hausse

Inflation, j'écris ton nom, ça pourrait être le poème que récitent les investisseurs en ce moment. Ce matin, on apprenait que la hausses des prix atteignait 7% en rythme annuel en mars au Royaume-Uni, un chiffre qui nous ramène 30 ans en arrière et cet après-midi on a pris connaissance des prix à la production aux Etats-Unis, ils ont grimpé de 11,2% sur un an, au-dessus des attentes, tout comme la variation hors alimentation et énergie à +9,2%.

Du coup, on a beaucoup hésité à Paris, on a baissé aussi mais le CAC 40 finit sur un permis de monter mais de peu +0,07% vers les 6.542 points.

Outre Atlantique, après avoir finalement terminé leur course dans le rouge, les marchés tentent un rebond à 17h45 c'est +0,6% pour le Dow Jones autour des 34.433 points et +1,6% pour le Nasdaq vers les 13.581 points. Une séance marquée par les premières publications de résultats trimestriels pour JP Morgan ou encore Blackrock. Demain ce sera au tour de Goldman Sachs, Citigroupe et Wells Fargo.

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, c'est une nouvelle fois CGG qui mène la danse avec le prix du brent et un baril qui prend 2% vers les 107 dollars, TotalEnergies en profite également

Derrière, biomérieux rebondit après la correction d'hier liée à sa publication décevante pour le premier trimestre. Performance qui a conduit Oddo BHF à dégrader son opinion de «surperformance» à «neutre» et son objectif de cours de de 113 à 108 euros.

En 3e position on retrouve EDF, le groupe qui a précisé par la voix de son PDG qu'une cession des activités d'EDF dans les énergies renouvelables n'était pas à l'ordre du jour. Jean-Bernard Lévy répondait en fait à des affirmations de BFM Business évoquant un tel scénario susceptible d'impliquer également Engie.

Engie 2e plus forte hausse du CAC 40 derrière URW, une autre foncière aussi s'apprécie Klépierre : +2,16%.

Valeurs en baisse

Rémy Cointreau et Pernod Ricard étaient en berne alors que la situation sanitaire en Chine pourrait venir pénaliser les ventes des deux groupes de spiritueux.

Même cause, même effets pour le secteur du luxe aussi sous pression à l'image de Kering, Hermès.

La situation reste aussi compliquée pour Atos, 3e séance dans le rouge, hier Citigroup avait abaissé son objectif de cours de 35 à 25 euros.

Et quand on parle de situation compliquée, ca marche aussi pour Worldline 7e séance en repli et -30% depuis le début de l'année.

LG (redaction@boursorama.fr)