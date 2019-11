Le débat est relancé autour d'une réforme du franc CFA

Ce chantier compliqué est à nouveau évoqué depuis les propos du président béninois, qui a affirmé vouloir retirer les réserves de change de la devise déposées en France.

Comme à intervalles réguliers, la polémique s'est ranimée autour du franc CFA. Une nouvelle poussée de fièvre liée aux récentes déclarations, le 7 novembre, du président du Bénin Patrice Talon. Sur RFI et France 24, celui-ci annonçait le retrait des réserves de change du franc CFA déposées en France.

M. Talon affirmait que la BCEAO, la banque centrale des Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dont le Bénin fait partie, allait « gérer la totalité de ces réserves de devises » et « les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires [de l'UEMOA] dans le monde ». Actuellement, le franc CFA est utilisé dans quatorze pays répartis en deux zones monétaires : l'UEMOA et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Ces pays doivent déposer 50 % de leurs réserves de change en France, l'autre moitié étant à la disposition des deux banques centrales de la zone franc, soit la BCEAO et son homologue des Etats d'Afrique centrale, la BCEAC. En contrepartie, ils obtiennent une convertibilité illimitée avec l'euro, ce qui leur permet d'asseoir leur crédibilité à l'international, notamment auprès des opérateurs économiques.

Controverse sur la légitimité de la devise

Sans fournir de date précise, le chef de l'Etat béninois a souligné que ce déménagement des avoirs en franc CFA logés au Trésor français aurait lieu « très rapidement ». « Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle », a-t-il assuré. Aucun dirigeant africain n'a pourtant réagi publiquement à cette proposition. Celle-ci a, en revanche, relancé la controverse sur la légitimité de cette devise, perçue par certains comme un gage de stabilité, mais par beaucoup d'autres comme l'ultime avatar du colonialisme. Et suscité un débat d'experts sur la possibilité d'une réforme, et ses modalités.

